InPost: Alert RCB? Paczka poczeka, aż niż Dudley sobie pójdzie

InPost dba nie tylko o nasze paczki, ale też o nasze bezpieczeństwo. Nie musisz wychodzić z domu, gdy na zewnątrz jest niebezpiecznie – paczki poczekają dłużej.

InPost nikogo nie zmusi do wyjścia do paczkomatu, gdy na zewnątrz szaleje wichura. Silny wiatr, wywołany przez głęboki niż Dudley, stwarza poważne zagrożenie. Wichura może łamać gałęzie, porywać przedmioty i przewracać konstrukcje. Dość wspomnieć, że w Krakowie przewróciła żurawia budowlanego, przez co jego operator stracił życie. Dodatkowo w wielu miejscach Polski ulewa utrudnia widoczność.

InPost zapewnia, że paczka poczeka

Dlatego też InPost rozesłał SMS-y do osób, które czekają na paczki, z dobrą wiadomością. Nie musimy wychodzić, by odebrać swoje przesyłki w ciągu 48 godzin od umieszczenia w skrytce. Termin odbiory został wydłużony o kolejne dwie doby. Zmianę widać także w aplikacji InPostu. Paczka pokazana poniżej została umieszczona w paczkomacie w środę 16 lutego.

Decyzja InPostu jest dobra nie tylko dlatego, że w obecnych warunkach łatwiej o wypadek komunikacyjny czy też można oberwać spadającą gałęzią. Podoba mi się także dlatego, że podczas odbierania paczki trzeba obsługiwać metalowe drzwiczki skrytki. Na co dzień to nic groźnego, ale oczami wyobraźni widzę, jak mocno może nimi trzasnąć porywisty wiatr. Mam nadzieję, że nikt tymi drzwiczkami nie oberwie. Mam też nadzieję, że Orlen i Allegro, którzy również obsługują paczkomaty, pójdzie w ślady InPostu.

Moja paczka czeka na mnie, aż niż Dudley sobie pójdzie. Synoptycy przewidują, że do soboty pogoda się ustabilizuje. Wtedy będzie można spokojnie wyjść po paczkę i nie ryzykować.

