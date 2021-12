InPost podnosi poprzeczkę! Dostawa tego samego dnia już w 20 miastach

Chcesz szybko przekazać coś na drugi koniec miasta? Nadaj paczkę w paczkomacie InPost, a jeszcze tego samego dnia dotrze do odbiorcy. Usługa działa w 20 polskich miastach.

Tego samego dnia i bez dopłat

Usługa Same Day Delivery InPostu została wprowadzona we wrześniu, najpierw w Warszawie i Łodzi. Firma zakomunikowała, że rozszerza zasięg usługi na 18 innych miast. Na tej liście jest Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Radom, Rzeszów, Toruń i Wrocław.

Jak to działa? Jeśli tylko przesyłka trafi do centrum dystrybucji przed godziną 16:00 i ma trafić do paczkomatu na terenie tego samego miasta, zakończy podróż jeszcze tego samego dnia. Co ważne, klienci nie będą musieli za to dodatkowo zapłacić. To spore udogodnienie, a także potwierdzenie sprawności sieci logistycznej InPostu. Firma chwali się, że już trzy na cztery przesyłki nadane w obrębie jednego miasta docierają do celu tego samego dnia.

InPost Fresh i InPost Pay

Nie tylko Same Day Delivery rozszerza zasięg. Niebawem do kolejnych miast trafi usługa InPost Fresh, czyli dowóz zakupów spożywczych ze sklepów sieci Makro do paczkomatu. Aktualnie usługa działa jedynie w Warszawie. W 2020 roku ma pojawić się w innych miastach i mieć nowych partnerów. Przyznam, że nie mogę się doczekać – to kolejny sposób, by uniknąć kłopotliwych wycieczek do sklepów.

Ponadto InPost prawdopodobnie planuje zostać operatorem płatności. Firma zarejestrowała znak towarowy InPost Pay w Urzędzie Patentowym.

