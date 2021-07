Aplikacja InPost: na tę zmianę wszyscy czekali. Rusza też InPost Fresh

InPost wprowadza od lipca kilka zmian w swoich regulaminach, a w aplikacji mobilnej pojawi się bardzo istotna usługa, która ucieszy wielu użytkowników. Wystartował też nowy projekt InPost Fresh.

InPost zapowiedział kilka zmian w regulaminach swoich usług, które wchodzą w życie 15 lipca 2021 r. Nowe zasady obejmują główną usługę firmy, czyli InPost Paczkomaty 24/7, ale także aplikacje InPost Mobile.

InPost Mobile – teraz przedłużysz czas odbioru w aplikacji

Dobrą wiadomością jest to, że InPost wprowadza możliwość przedłużenia czasu pobytu paczki w paczkomacie poprzez nową funkcję w aplikacji mobilnej. Opcja ta pozwoli na wydłużenie terminu odbioru o 24 godziny, co będzie się wiązać z opłatą 7,99 zł brutto (6,50 zł netto), niezależnie od wielkości przesyłki. Płatności dokonuje odbiorca przesyłki wyłącznie za pośrednictwem aplikacji.

Statystycznie rzecz biorąc, jest więc trochę drożej niż dotychczas, bo obecnie przedłużanie kosztuje 11,07 zł brutto, ale na 48 godzin. Żeby jednak z niego skorzystać, użytkownik musi w określonym czasie (nie wcześniej niż na 12 godzin przed terminem odbioru) wysłać SMS premium ze ściśle określonym kodem, co powoduje, że łatwo się pomylić, a kwota 11,07 zł naliczana jest w każdym przypadku. SMS-a premium nie można też wysłać zza granicy ani z innego numeru niż przypisany do paczki. System jest przy tym wadliwy – nawet wysyłka prawidłowego kodu nie zawsze powoduje uruchomienie usługi, zdarza się, że do klienta nie przychodzi potwierdzenie, a InPost nie bierze w obowiązującym regulaminie żadnej odpowiedzialności.

Nowy regulamin zakłada, że po skorzystaniu z przedłużenia terminu odbioru w aplikacji InPost Mobile klient otrzyma potwierdzenie w wiadomości e-mail oraz w formie powiadomienia push w aplikacji. Przedłużony, całkowity czas odbioru przesyłki będzie od razu widoczny w zakładce „Szczegóły przesyłki” w aplikacji. Miejmy nadzieje, że nowa opcja będzie działała niezawodnie. Dla wielu odbiorców przedłużenie na 24 godziny będzie wystarczające, w sumie więc wyjdzie jednak taniej.

Wraz z wprowadzeniem opcji przedłużenia czasu pobytu paczki w paczkomacie w aplikacji mobilnej InPost wyłączy obecną usługę realizowaną za pomocą SMS premium.

Inne zmiany w regulaminach to już kosmetyka – doprecyzowanie niektórych, już istniejących zapisów, np. dotyczących płatności za przesyłki za pobraniem.

Zakupy z InPost Fresh

InPost Fresh to nowa aplikacja firmy – można pobrać ją na smartfony z Androidem i IOS. Do czego służy? Do robienia zakupów spożywczych i nie tylko online z dostawą prosto pod wskazany adres. Zamówienia realizowane są przez sieć sklepów Makro, a dostawa możliwa jest w trzech wariantach: Expressem, Dzisiaj, Kolejne dni. W tym pierwszym przypadku InPost deklaruje, że towary pojawią się już w godzinę od zakupu.

Towary spożywcze mają być rozwożone specjalnymi samochodami dostawczymi z lodówko-zamrażarkami, więc nie będzie problemu, by zamówić także produkty wymagające szczególnego traktowania i wrażliwe na temperaturę. Minimalna wartość zamówienia to 25 zł w opcji Express i 100 zł przy zamówieniu na następny dzień. Koszt dostawy obliczany jest po złożeniu zamówienia. Płatności przyjmowane są on-line, karta, Blikiem lub u kuriera.

Aplikacja pozwala na bieżąco podejrzeć statusy i aktualizacje związane ze złożonym zamówieniem, jak również definiowanie różnych adresów dostawy. Pilotażowo oferta działa na razie wyłącznie w Warszawie, wkrótce jednak mają się pojawić w nowe miasta.

Źródło zdjęć: InPost

Źródło tekstu: InPost