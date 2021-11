InPost: Masz zużyty telefon lub inny sprzęt? Wrzuć go do Paczkomatu

InPost, znany przede wszystkim ze swoich Paczkomatów, wprowadza usługę Elektro Zwroty. W ten sposób można się pozbyć zużytego sprzętu elektronicznego, na przykład telefonu komórkowego. Wystarczy przygotować paczkę i wrzucić ją do jednego z ponad 15 tysięcy automatów paczkowych firmy.

Elektro Zwroty to nowa usługa firmy InPost, dzięki której można się pozbyć zużytych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, laptopy, komputery, małe AGD, radia, sprzęt AV lub fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki elektroniczne, drony lub sprzęt sportowy. Nie można natomiast w ten sposób przesyłać baterii, źródeł światła, odpadów medycznych lub chemicznych oraz sprzętu niekompletnego.

Oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny dajesz mu szansę na ponowne użycie przez inną osobę lub instytucję – a dzięki temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu i jego ślad węglowy będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych funkcjonalnościach i parametrach. W przypadku, kiedy koszty serwisu przekroczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom recyklingu w wyniku których odzyskane zostaną cenne surowce w tym metale żelazne, nieżelazne oraz tworzywa sztuczne czy szkło. Oddając sprzęt świadomie dbasz o środowisko, a Twoje działanie wpisuje się w idee Zero Waste oraz Reuse, które są ważnymi elementami gospodarki obiegu zamkniętego. Przekazany sprzęt ma być przeznaczony do ponownego użycia, a jego diagnostyka lub naprawa mają sprawić, aby bez negatywnego wpływu na środowisko wrócił ponownie do użytkowania.

– powiedział Rafał Brzoska, prezes InPostu

Oddany sprzęt trafia do profesjonalnej firmy, która sprawdza go pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania w części lub w całości. Sprzęt jest poddawany testom zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi ponownego użycia, opisanymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jeżeli usterki lub wady pozwalają na zachowanie pierwotnej funkcji urządzenia, a koszty jego serwisu nie przekraczają kosztów wytworzenia, produkt może zostać ponownie wprowadzany do obiegu. Jeżeli sprzęt nie nadaje się do ponownego użycia, jest przekazywany do profesjonalnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie z niego ponad 80% materiałów, które posłużą do budowy nowych urządzeń.

Aby skorzystać z usługi, należy:

przygotować paczkę ze zużytym sprzętem elektronicznym,

wypełnić formularz na stronie re-paczka.pl ,

, odebrać kod SMS/e-mai i umieścić go na paczce,

nadać za darmo paczkę w Paczkomacie.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: InPost

Źródło tekstu: InPost