Moto Watch 100 oficjalnie. Budżetowy smartwatch sportowy

Motorola zaprezentowała swój nowy smart zegarek – Moto Watch 100. To niedrogi smartwatch w sportowym stylu, z własnym systemem operacyjnym producenta, który ma gwarantować długi czas pracy. Urządzenie kusi tez niską ceną.

Zapowiedzi nowego zegarka Motoroli pojawiły się już wcześniej i zgodnie z nimi Moto Watch 100 właśnie doczekał się cichej premiery. Zegarek od razu trafił do oferty Motoroli w Stanach Zjednoczonych, gdzie został wyceniony na 99,99 USD, czyli 412 zł. Jeżeli wejdzie do Europy, jego cena będzie oczywiście wyższa, ale to wciąż będzie zakup kuszący przystępną ceną.

Motorola przez kilka lat miała w ofercie zegarki Moto 360 z Wear OS, teraz jednak producent zrezygnował z tej platformy, a urządzenie pracuje pod kontrolą własnego systemu Moto Watch OS. Podobnie jak w przypadku ostatniego Moto 360, nowy model został wyprodukowany pod marką Motoroli przez firmę eBuyNow.

Moto Watch 100 utrzymany jest w sportowym stylu, ma aluminiową, okrągłą kopertę w rozmiarze 42 mm (42 x 46 x 11,9 mm) i ekran LCD o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 360 x 360. Wodoszczelność 5 ATM sprawia, że z zegarkiem można pływać na basenie.

Dostępna są srebrna i czarna wersja koperty z silikonowymi paskami 20 mm. Standardowy czarny można wymienić na oferowane przez producenta paski w kolorach pomarańczowym, niebieskim lub skórzane.

Nowy zegarek Motoroli zapewnia stały monitoring pulsu i mierzy poziom nasycenia krwi tlenem SpO2. Wśród czujników ma też GPS, GLONASS i BeiDou, a łączność zapewnia Bluetooth 5.0 LE.

Moto Watch 100 pozwala na monitorowanie 26 dyscyplin sportowych, poza tym umożliwia analizę najważniejszych wskaźników zdrowotnych, jak sen i waga, z pogłębionymi statystykami dostępnymi w aplikacji w smartfonie.

Akumulator o pojemności 355 mAh można szybko naładować do 100% w 60 minut. Bateria zapewni dwa tygodnie ciągłej pracy, co stanowi wyraźny postęp w stosunku do zegarków z Wear OS.

Zobacz: Huawei Watch GT Runner, czyli nowy smart zegarek do biegania

Zobacz: Zegarki TicWatch debiutują w Polsce w dystrybucji firmy 4cv

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: wł.