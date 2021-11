Zegarki TicWatch debiutują w Polsce w dystrybucji firmy 4cv

Kilka modeli zegarków marki TicWatch można kupić w Polsce między innymi na mediaexpert.pl, mediamarkt.pl czy euro.com.pl, a także w ofercie sieci Orange. Ich oficjalnym dystrybutorem w naszym kraju jest firma 4cv.

Sztuczna inteligencja na nadgarstku

Dostępna w smartwatchach TicWatch funkcja TicMotion pozwala na całodobowe monitorowanie aktywności i automatyczne rozpoznawanie jej rodzaju. Dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać o wybraniu konkretnego trybu podczas uprawiania danej dyscypliny sportu i mierzenia jego efektów. Modele TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, TicWatch Pro 2020 i TicWatch Pro S 2021 spełniają normy IP68, a TicWatch GTH, TicWatch E2 i TicWatch S2 są wodoszczelne do 5 atmosfer, dzięki czemu sprawdzą się podczas uprawiania sportów wodnych.

Zobacz: TicWatch Pro 3 GPS: zegarek, dzięki któremu Wear OS wraca do gry

Zobacz: TicWatch Pro 3 Ultra zaprezentowany. Wykryje nieregularną pracę serca i migotanie przedsionków

Funkcja TicHealth, w zależności od modelu, oprócz monitorowania saturacji (TicOxygen) i tętna (TicPulse), daje możliwość monitorowania snu (TicSleep), a także poziomu stresu (TicZen) – urządzenie będzie przypominać o wykonywaniu ćwiczeń oddechowych w ciągu dnia (TicBreathe). Model TicWatch GTH daje również możliwość pomiaru temperatury. Choć wszystkie te funkcje nie mogą służyć do diagnozowania ani leczenia chorób, mogą być pomocne w lepszym zarządzaniu zdrowiem oraz kontrolowaniu parametrów organizmu podczas ćwiczeń – tak by móc analizować ich wyniki i dzięki temu lepiej dostosowywać plany treningowe do swoich potrzeb.

TicWatch w Polsce

Modele marki TicWatch dostępne są między innymi na stronach mediaexpert.pl, mediamarkt.pl, euro.com.pl i morele.net, a także w ofercie sieci Orange.

TicWatch Pro S 2021 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM-u i 8 GB pamięci flash, a także akumulator o pojemności 415 mAh, (od 2 do 5 dni w trybie smart i do 30 dni w trybie essential). Zegarek jest odporny na kurz i wodę, zgodnie z normą IP68. Został on wyposażony w funkcję TicHealth, która pozwala mierzyć tętno, saturację, kontrolować jakość snu i poziom stresu, a także TicHearing, mierzącą hałas z otoczenia od 30 do 130 dB i ostrzegającą o potencjalnym uszkodzeniu słuchu. Ma też moduł NFC do płatności zbliżeniowych. TicWatch Pro S 2021 w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 1199 zł.

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE oprócz pozwalającego na dłuższe działanie baterii dwuwarstwowego wyświetlacza, wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci flash. Bateria o pojemności 577 mAh na jednym ładowaniu, w zależności od intensywności użytkowania, działa 3 do nawet 45 dni. Dzięki technologii NFC możliwe jest bezgotówkowe dokonywanie płatności. Model wyposażony został również w technologię Wi-Fi. TicWatch Pro 3 Cellular/LTE obsługuje karty eSIM. Zegarek dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 1799 zł w ofercie sieci Orange.

TicWatch Pro 2020 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear oraz 1 GB pamięci RAM, a także 4 GB pamięci flash i akumulator o pojemności 415 mAh. Zegarek oferuje technologię warstwowego wyświetlacza, który w energooszczędnym trybie essential, po jednokrotnym ładowaniu, pozwala na pracę do 30 dni. Zegarek spełnia normę IP68, jest więc odporny na działanie wody i kurzu, a standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w ekstremalnych warunkach, takich jak temperatura do -20ºC i do +50ºC. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Model ten dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym za 1099 zł.

TicWatch E2 jest napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon Wear 2100 i ma 4 GB pamięci flash oraz 512 MB pamięci RAM, akumulator o pojemności 415 mAh oraz klasę odporności na wodę do 5 ATM, pozwalającą na pływanie do głębokości 50 m (teoretycznie). Wyposażony jest w czujnik umożliwiający pomiar tętna oraz tryby sportowe, obsługiwane przez funkcję TicMotion AI. Smartwatch dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 799 zł.

TicWatch S2 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100, wspierany przez 512 MB RAM-u i 4 GB pamięci flash. Pojemność baterii wynosi 415 mAh i na jednym ładowaniu zegarek działa do dwóch dni. Z kolei standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w temperaturze do -20ºC i do +50ºC, nawet przy dużej wilgotności czy kurzu. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Oprócz monitoringu aktywności sportowej samouczące się algorytmy rozpoznają styl pływacki oraz policzą okrążenia i uderzenia w trakcie pływania. Wszystkie kluczowe pomiary wydajności, jak czas okrążenia, prędkość są automatycznie zapisane i wygenerowane zaraz po ukończeniu treningu. Model ten dostępny jest w kolorze białym w cenie 699 zł.

TicWatch GTH z baterią o pojemności 260 mAh został wyposażony w czujniki umożliwiające monitorowanie parametrów takich jak tętno, natlenienie krwi, temperatura ciała, analiza snu oraz poziomu stresu. Ma 14 trybów sportowych i tryb TicMotion, automatycznie wykrywający rozpoczęcie aktywności, a dzięki klasie odporności 5 ATM możliwe jest korzystanie z niego podczas pływania. Dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 399 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 może być tańszy o 400 zł

Zobacz: Zegarki Huawei Watch GT 3 wchodzą do Polski. Zobacz, ile kosztują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: informacja prasowa

Źródło tekstu: informacja prasowa