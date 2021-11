Samsung Galaxy Watch4 może być tańszy o 400 zł

Na listopad Samsung przygotował kolejna promocję typu cashback z zegarkami Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic w roli głównej. Kupując ten drugi można odzyskać 400 zł w formie przelewu na konto.

Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic to najnowsze inteligentne zegarki firmy Samsung. Koreański producent w ich przypadku zdecydował się porzucić rozwijany wcześniej przez lata system Tizen na rzecz oprogramowania Wear OS, przygotowanego przez Google'a. dzięki temu użytkownicy smartwatchy otrzymali dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play, a także do usługi płatniczej Google Pay, która jest w Polsce powszechnie obsługiwana przez banki (w przeciwieństwie do rozwiązania Samsung Pay).

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga i dostać przelew na konto, należy w okresie od 8 do 28 listopada 2021 roku kupić zegarek z serii Galaxy Watch4 u jednego z partnerów handlowych producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Nowo zakupione urządzenie należy zarejestrować poprzez formularz dostępny na stronie promocji w terminie do 4 grudnia tego roku. Do formularza należy dołączyć określone w regulaminie załączniki: dowód zakupu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz zdjęcie pudełka z miejscem po wyciętym fragmencie.

W ciągu 21 dni kalendarzowych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nabywca zegarka otrzyma na konto podane w formularzu przelew z kwotą 350 zł (Galaxy Watch4) lub 400 zł (Galaxy Watch4 Classic). Uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę (zwrot) w promocji za zakup danego modelu smartwatcha, to jest jeden zwrot za zakup Galaxy Watch4 i jeden zwrot za zakup Galaxy Watch4 Classic.

Liczba zwrotów jest ograniczona, więc warto się pospieszyć. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Samsung