AliExpress: okazje dla Polaków na wyprzedaży 11.11, darmowe dostawy na drugi dzień

11 listopada AliExpress startuje z Globalnym Festiwalem Zakupów z okazji Dnia Singla (11.11). Platforma przygotowała specjalną ofertę dla Polaków, których zachęca między innymi darmowymi dostawami realizowanymi w ciągu trzech dni, a w wybranych miastach nawet na drugi dzień.

Podczas Festiwalu Zakupów na AliExpress platforma po raz pierwszy zaoferuje polskim klientom darmową wysyłkę na wszystkie produkty wyprzedażowe bez minimalnego zamówienia.

Taką ofertę dla Polaków AliExpress zapowiadało już we wrześniu, przedstawiając nową wersję swojej aplikacji mobilnej. Miały się w niej znaleźć opcje darmowej dostawy dla większej liczby ofert. Z tych ofert będzie można skorzystać po raz pierwszy właśnie 11 listopada, gdy na Polaków czekać będą liczne wyprzedaże. Ich zapowiedź jest już dostępna na stronie i w aplikacji AliExpress, a wybrane oferty będą obowiązywać od 11 listopada od godziny 9 rano.

Globalny Festiwal Zakupowy 11.11 szybko staje się największą wyprzedażą roku na polskim rynku, obok Black Week. W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy dla naszych polskich klientów dodatkową ofertę specjalną z darmową wysyłką na wszystkie produkty wyprzedażowe

– powiedział Gary Topp, dyrektor regionalny AliExpress na Europę Środkową i Wschodnią.

11.11 to okazja na świąteczne zakupy

AliExpress przekonuje, że Globalny Festiwal Zakupów 11.11 może być okazją do dokonania świątecznych zakupów, zanim nastąpi ich szczyt w grudniu i coraz trudniej będzie o dobre okazje. AliExpress zaoferuje 70% zniżki na miliony produktów z darmową dostawą. Platforma przewiduje, że najlepiej sprzedającymi się kategoriami będą elektronika, produkty związane z domem, a także zimowa moda i uroda.

Dostawa w 3 dni, a nawet następnego dnia

By zapewnić szybkie dostawy w trzy dni specjalnie na Festiwal Zakupów 11.11, AliExpress uruchomi łódzkie centrum realizacji zamówień. Obiekt ten został oddany do użytku w październiku, a teraz zostanie w pełni uruchomiony, by zapewnić obsługę polskich klientów. Docelowo łódzki obiekt ma pełnić funkcję centrum dystrybucji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wybrane produkty będą wysyłane do klientów w całej Polsce w ciągu 3 dni, a dostawa następnego dnia będzie możliwa w największych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków i Wrocław. Wśród marek uczestniczących w usłudze trzydniowej dostawy znajdują się marki znane z AliExpress takie jak, Dreame, iLife, InFace, Booster czy 70 Mai, ale także znane marki międzynarodowe, takie jak Xiaomi.

Centrum realizacji zamówień pozwoli także AliExpress na sprawniejszą dostawę w gwarantowanym terminie 15 dni, w przypadku zamówień wysyłanych z Chin.

Źródło zdjęć: AliExpress

Źródło tekstu: AliExpress