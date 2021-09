AliExpress: strefa produktów za 1 zł i darmowa wysyłka dla Polaków

Zbliża się sezon jesiennych okazji, Black Friday, Cyber Monday i przedświąteczne szaleństwo zakupów, więc AliExpress nie pozostaje na to obojętne. Platforma zakupowa z Chin będzie zachęcać Polaków własnymi, specjalnymi ofertami.

AliExpress ogłosiło, że przed nadchodzącym szczytowym sezonem sprzedaży przygotowuje aktualizację polskiej aplikacji. Platforma zaoferuje wybór najlepiej sprzedających się produktów w cenach już od 1 zł z darmową wysyłką.

Polscy użytkownicy będą mogli również skorzystać z oferty Łączonej Dostawy, dostępnej dla wybranych produktów, z gwarantowaną 15-dniową dostawą. AliExpress obiecuje również bezpłatną wysyłkę dla ponad 80% produktów bez minimalnej wartości zamówienia.

Oferowanie najlepszych ofert na rynku jest fundamentem propozycji wartości AliExpress, a łącząc bezpłatną wysyłkę w przypadku ofert z cenami już od 1 zł, chcemy zapewnić naszym polskim użytkownikom jak najlepsze doświadczenie w przygotowaniu się do sezonu świątecznego

– przekonuje Gary Topp, CEO na Europę Środkowo-Wschodnią w AliExpress.

Oferty darmowej wysyłki z produktami za 1 zł będą koncentrować się na kluczowych kategoriach, takich jak Dom i Ogród, Moda i Akcesoria, a także Uroda i Zdrowie. Są to najpopularniejsze kategorie w okresie świątecznym. W ramach tej strategii AliExpress zmodernizuje swoją aplikację skierowaną do polskich klientów, oferując specjalną strefę dla produktów za 1 zł, a także produkty z bezpłatną wysyłką.

Zapowiedzi AliExpress to nie tylko przygotowania do szczytu sezonu zakupowego, ale też reakcja na poczynania działającej w Polsce konkurencji. Allegro kilka dni temu obniżyło minimalną wartość zamówienia z darmową dostawą kurierem w Allegro Smart! – z 80 zł do 40 zł, a teraz zachęca do zakupów swoich corocznym festiwalem zakupowym Smart Week. Również polski Amazon obniżył próg darmowej wysyłki do zakupów o wartości 40 zł.

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: AliExpress