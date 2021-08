Smartfonowe okazje na AliExpress z okazji End of Season Sale

Na End of Season Sale nie mogło zabraknąć smartfonów. Zobacz propozycje z AliExpress w nowych, niższych cenach — w tym trzy zupełne nowości.

W dniach od 23 do 27 sierpnia na AliExpress trwa olbrzymia wyprzedaż w ramach End of Season Sale. Na dole artykułu znajdziesz komplet kodów obniżających ceny produktów oraz linki do pełnej listy asortymentu objętego promocją. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, są specjalne kupony dla mieszkańców Polski i darmowa wysyłka. A teraz czas na kolejną tematyczną "polecajkę", czyli przegląd smartfonów:

POCO X3 Pro — jeden z najlepiej wycenionych smartfonów na rynku

1247,92 zł 1919,89 zł



Potężny Qualcomm Snapdragon 860, 120-hercowy ekran 6,67 cala, 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a do tego bateria 5160 mAh z szybkim ładowaniem 33 W — to naprawdę rozsądny zestaw jak na telefon w cenie nieco powyżej tysiąca zł. Nie bez powodu ta propozycja ze stajni Xiaomi zdobyła w naszym teście wysoką notę 9/10. Jeśli szukasz połączenia bardzo wysokiej wydajności i świetnej baterii, nie mogłeś trafić lepiej.

POCO F3 NFC 5G 6GB/128GB — łączność 5G w rozsądnej cenie

cena od 1435,23 zł



Jeszcze w zeszłym roku za łączność 5G producenci kazali sobie słono dopłacać. Teraz 5G to już nie luksus, lecz integralny element specyfikacji urządzeń z wyższych granic średniej półki cenowej. Sercem telefonu jest Qualcomm Snapdragon 870 z chipem graficznym Adreno 650, do tego mamy 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, dwa gniazda kart SIM, 6,67-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, baterię 4520 mAh (ładowanie 33W), przedni aparat 20 Mpix i trzy aparaty z tyłu obudowy: 48 Mpix, 8 Mpix (ultraszerokokątny) i 5 Mpix (makro).

W ofercie AliExpress telefon zakupić można z darmową wysyłką z Czech.

realme GT Master Edition — nieposkromiona wydajność

1397,21 zł 2344,54 zł

Jeszcze przed polską premierą możesz kupić globalną wersję smartfonu realme GT Master Edition, w cenie, która prawdopodobnie przebije polskie promocje. Telefon wyposażony został w najnowszy chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G (6 nm), 6 lub 8 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, rewelacyjny ekran SuperAMOLED o przekątnej 6,43 cala z odświeżaniem 120 Hz, akumulator 4300 mAh ładowany ultraszybką ładowarką 65 W, Bluetooth 5.2 i moduł NFC.

Do tego naprawdę dużo dzieje się w temacie aparatów — z tyłu czeka na Was trio 64 Mpix + ultraszerokokątne 8 Mpix + makro 2 Mpix. Na potrzeby selfies dostajecie natomiast aż 32 Mpix. Dostajecie też 5G i dualSIM oraz rewelacyjną cenę od 1400 zł. Nic tylko brać (recenzja wkrótce na TELEPOLIS.PL).

OnePlus 8 5G — zrodzony z potrzeb geeków

cena od 1837,32 zł

OnePlus to marka znana z przełamywania schematów, przez lata uwielbiana przez technologicznych hipsterów. Promowany przez AliExpress OnePlus 8 5G przynosi obecną już w samej nazwie łączność 5. generacji, a do tego 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, 6,55-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, przedni aparat 16 Mpix z cyfrową stabilizacją obrazu oraz trzy aparaty z tyłu obudowy: główny 48 Mpix, makro 2 Mpix i ultraszerokokątny 16 Mpix. Nie zabrakło szybkiego ładowania 30W, jak i obsługi 2 kart SIM.

OnePlus 8T 8GB 128GB — dla kreatywnych

cena od 2138,03 zł

Udoskonalona wersja OnePlusa 8 oferuje ten sam procesor — Snapdragona 865, ale i szereg usprawnień, z lepszym ekranem Fluid AMOLED 6,55 cala o odświeżaniu tym razem aż 120 Hz i z funkcją Always-on display. Z tyłu obudowy znajdziemy też dodatkowy aparat fotograficzny 2 Mpix, służący jako czujnik głębi sceny — usprawnia on działanie funkcji autofocus i ułatwia tworzenie efektownych portretów z rozmyciem tła. Zmianę mamy też w kwestii ładowania — ładowarka 65W pozwala naładować telefon od zera do pełna w czasie zaledwie 39 minut.

UMIDIGI A11 Pro Max — nowość z wielkim ekranem

cena od 669,45 zł



UMIDIGI stawia przede wszystkim na przystępne cenowo telefony, a model A11 Pro Max to przy okazji ukłon w stronę użytkowników szukających możliwie jak największego ekranu. Ten ostatni ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość 2460 x 1080 pikseli. Sercem urządzenia jest SoC MediaTek Helio G80, do wyboru macie 4 lub 8 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna to 128 GB.

W specyfikacji nie zabrakło niedocenianego ostatnimi czasy gniazda jack 3.5 mm, jest też radio FM. Telefon może się również pochwalić dużą pojemnością akumulatora — aż 5150 mAh, czytnikiem linii papilarnych z boku obudowy oraz przednim aparatem 24 Mpix i trójką aparatów z tyłu obudowy, z głównym 48 Mpix.

Cubot MAX 3 — gorąca premiera w segmencie najtańszych smartfonów

cena od 531,26 zł

Cubot Max 3 to zupełna nowość na rynku i jeden z najtańszych telefonów z aparatem głównym 48 Mpix. Jak na telefon za nieco ponad 500 zł, producent zmieścił w nim zaskakująco dużo — akumulator aż 5000 mAh, czujnik odcisków palców, NFC, podwójny slot kart SIM, przedni aparat 16 Mpix i... ekran aż 6,95 cala. To już ewidentnie telefon z pogranicza świata smartfonów i tabletów. Oszczędności szukać należy przede wszystkim w chipsecie MT6762 i konfiguracji pamięci - 4/64 GB.

Cubot KingKong 5 Pro — twardziel z baterią 8000 mAh

cena od 681,58 zł

Nieustannie niszczysz telefony? Ciągle zapominasz o ładowarce? KingKong 5 Pro to prawdopodobnie jeden z niewielu telefonów zdolnych oprzeć się Twoim przyzwyczajeniom. Odporny na wodę, piach i upadki z 1,5 m (IP68/IP69K/MIL-STD-810), a do tego z akumulatorem aż 8000 mAh.

Nie zabrakło NFC, jest gniazdo na dwie karty SIM, a główny aparat 48 Mpix uchwyci Twój ekstremalny styl życia. W ofercie AliExpressu telefon może być wysłany do Ciebie gratis z polskiego magazynu — dotrze w ciągu 3 dni.

