AliExpress: dostawy bezpośrednio z Polski. Rusza nowe centrum logistyczne pod Łodzią

AliExpress coraz mocniej kusi Polków swoją ofertą. Nie tylko przygotowuje specjalne promocje, ale inwestuje w szybsze dostawy w Polsce. W tym pomoże otwarte właśnie nowe centrum logistyczne pod Łodzią.

Liczne obostrzenia celne i pocztowe, a także długi czas oczekiwania na przesyłkę to czynniki, które mogły zniechęcać do zakupów na AliExpress. Chińska platforma robi jednak sporo, by te utrudnienia zminimalizować. Na pewno pomoże w tym otwarty właśnie hub logistyczny AliExpress. Magazyn będzie służył jako centrum dystrybucji dla sprzedawców z platformy wysyłających produkty bezpośrednio z Polski.

Zlokalizowane w pobliżu Łodzi centrum logistyczne zajmuje łączną powierzchnię 10 tys. m2. Pełną działalność rozpocznie przed listopadowym Dniem Singla (11 listopada) na AliExpress, czyli największym na świecie globalnym festiwalem zakupów. Zamówienia wysyłane z hubu logistycznego zostaną dostarczone w gwarantowanym terminie 3 dni na terenie całej Polski i powinny dotrzeć do największym miast, takich jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków i Katowice już następnego dnia w przypadku niektórych zamówień. Lokalizacja hubu będzie również wykorzystywana do obsługi okolicznych rynków, takich jak Czechy, Austria, Słowacja i Niemcy.

Nowy hub jest największą inwestycją w infrastrukturę zrealizowaną przez AliExpress w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska jest naszym regionalnym hubem w Europie Środkowo-Wschodniej i była naturalnym wyborem inwestycyjnym na pierwsze centrum logistyczne w regionie dla AliExpress. Nowe centrum zapewni szybszą wysyłkę dla użytkowników w kluczowych miastach

— wyjaśnia sens inwestycji Gary Topp, dyrektor generalny AliExpress na Europę Środkową i Wschodnią.

Niedawno AliExpress ogłosiło uaktualnienie swojej aplikacji, tak aby przez zbliżającymi się jesiennymi wyprzedażami i promocjami zaoferować użytkownikom w Polsce bezpłatną dostawę dla ponad 80% produktów bez minimalnej wartości zamówienia. Platforma zapewni wybór najlepiej sprzedających się produktów w cenach już od 1 zł z darmową wysyłką. Polscy użytkownicy będą mogli również skorzystać z oferty Łączonej Dostawy, dostępnej dla wybranych produktów, z gwarantowaną 15-dniową dostawą.

