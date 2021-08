AliExpress: Specjalne kody tylko dla Polaków już dostępne

Już są kupony na AliExpress dostępne wyłącznie dla Polaków. Połącz je z wielką wyprzedażą End of Season Sale i kup wysokiej jakości elektronikę za grosze. Spiesz się, masz tylko kilka dni!

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Od 23 sierpnia (od 9:00 czasu polskiego) obowiązują na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach.

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 3 kodów na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich planowanych promocjach, AliExpress przygotował stronę z przewodnikiem, w którym znajdziecie też limitowane akcje startujące w kolejnych dniach wydarzenia. Dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie sprzętów, przygotowana została natomiast strona gromadząca promocyjne produkty z dostawą w czasie 3-7 dni.

Godna uwagi jest też promocja 3 dolarów zniżki na każde wydane 30 dolarów — jej strefę znajdziesz pod tym adresem. Jeśli zaś szukasz inspiracji i chcesz przejrzeć produkty, w których można zastosować kupony, warto zajrzeć do Centrum Kuponów.

Wielka wyprzedaż AliExpress z okazji End of Season Sale

Opisane wyżej kody to część większego wydarzenia zorganizowanego przez AliExpress. Od 23 sierpnia użytkownicy platformy skorzystać mogą wraz z nimi też z ogromnej oferty wyprzedażowej — kody + rabat od AliExpressu to szansa na potężny upust. AliExpress obniżył nawet o kilkadziesiąt procent ceny setek produktów, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



AliExpress na listach promocji ma między innymi takie produkty:

Anker Soundcore Life P3 — słuchawki premium w cenie średniaków

360,04 zł 507,09 zł

Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że to nie marki głównego europejskiego nurtu, lecz fighterzy azjatyckich rynków wyznaczają nowe standardy w dziedzinie słuchawek bezprzewodowych TWS. Doskonałym tego przykładem mogą być słuchawki Anker Soundcore Life P3, markę zapewne doskonale znacie, jednak kojarzyła się do tej pory przede wszystkim z akcesoriami do ładowania. Tymczasem i w segmencie audio producent ma naprawdę wiele do powiedzenia — zaczynając już od samego czasu pracy, gdzie 7 godzin dla maleńkich dokanałowych słuchawek to genialny wynik, a licząc z etui ładującym, jedno ładowanie daje aż 35 godzin ciągłej pracy.

Dołóżmy do tego aż jedenastomilimetrowe przetworniki i technologię BassUP, a macie pewność potężnego uderzenia... którego nie zakłóci Wam szum otoczenia. A to za sprawą systemu 6 mikrofonów i rozbudowanej aplikacji Soundcore, dostosowującej filtrowanie szumu do aktualnego miejsca i rodzaju hałasu. Nie zabrakło też rzecz jasna equalizera, jest funkcja tworzenia białego szumu ułatwiającego zasypianie, jak i funkcja szukania słuchawek.

Easine by ILIFE G80 - odkurzacz pionowy z boczną szcztotką

529,42 zł 1326,99 zł

Gdy już myślałem, że w odkurzaczach pionowych wszystko już było, wtedy wszedł on, cały na biało (i pomarańczowo), z dodatkową szczotką boczną. To rozwiązanie, znane z odkurzaczy automatycznych, pozwoli Wam skutecznie wymieść zabrudzenia z okolic ścian czy brzegów kuchennych szafek. Nieoceniony będzie tutaj też fakt, że głowica obraca się w zakresie aż 270 stopni. Do czynienia macie przy okazji z urządzeniem lekkim (1,95 kg), które łatwo jest przekształcić w odkurzacz ręczny za pomocą dołączonych do zestawu końcówek. Jako że to odkurzacz bezworkowy, Twoje wydatki kończą się na zakupie samego sprzętu — zestaw filtrów umyjesz pod bieżącą wodą.

70mai Dash Cam 4K A800S - rejestrator samochodowy przód-tył z nagraniami 4K

692,66 zł 1358,18 zł

70mai Dash Cam 4K A800S to najwyższy z modeli rejestratorów samochodowych producenta. Podana wyżej cena dotyczy całego zestawu: rejestratora głównego, rejestratora tylnego i osprzętu montażowego. Sam rejestrator przedni 4K to wydatek od 536,27 zł.

Do czynienia mamy zdecydowanie ze sprzętem klasy premium, który w przypadku innych marek dystrybuowanych w Polsce kosztowałby znacznie więcej. Najważniejszym elementem jest tutaj sensor Sony IMX415 uzbrojony w siedmiosoczewkowy obiektyw o światłosile F/1.8. Obiektyw oferuje przy tym szerokie, bo aż 140-stopniowe pole widzenia, a technologia 3D DNR i algorytmy AI zapewniają wysoką czytelność obrazu nawet nocą.

Jak przystało na topowy sprzęt, producent zintegrował z urządzeniem GPS i czujnik żyroskopowy. Ten ostatni uruchamia nagrywanie w razie nagłych wstrząsów, aby uchwycić potencjalne incydenty na parkingach. Standardowo rejestrator zapisuje wszystkie materiały na karcie pamięci (tryb pętli), dodatkowo jednak jest też dostęp do urządzenia poprzez Wi-Fi, za którego pomocą dostajemy nie tylko podgląd z kamer, ale też łatwo skonfigurujemy sprzęt.



