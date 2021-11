Zegarki Huawei Watch GT 3 wchodzą do Polski. Zobacz, ile kosztują

W kilkanaście dni po wiedeńskiej premierze do Polski wchodzi najnowszy smart zegarek firmy Huawei – Watch GT 3. Przedsprzedaż modeli w wersji 46 mm i 42 mm startuje już dziś. Do zegarków dodawane są słuchawki Huawei FreeBuds 4i za 1 zł.

Większy wariant Huawei Watch GT 3 46 mm dostępny jest w trzech wersjach: Active z paskiem z fluoroelastomeru można kupić za 1099 zł, Classic na skórzanym pasku – za 1199 zł, a Elite na eleganckiej bransolecie – za 1399 zł.

Huawei Watch GT 3 w mniejszej wersji 42 mm dostępny jest w dwóch wersjach: Active na skórzanym pasku można kupić za 1149 zł oraz Elegant na złotej bransolecie za 1399 zł.

Huawei Watch GT 3 w obydwu rozmiarach (46 mm i 42 mm) w przedsprzedaży ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4i za 1 zł można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, a także w strefie marki na Allegro.

Huawei Watch GT 3 – najważniejsze funkcje

Zegarki Huawei Watch GT 3 czerpią sporo ze znanego już z naszego rynku modelu Huawei Watch 3. Nowość oferowana jest z kopertami o średnicy 46 mm oraz 42 mm. Ekran zegarka pokryty jest wytrzymałym szkłem 3D o zakrzywionych krawędziach – w większym modelu jest to AMOLED o średnicy 1,43 cala, w mniejszym AMOLED 1,32 cala.

Dzięki zastosowaniu nanopowłoki ochronnej wyświetlacz jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców. Zegarek został również wyposażony w obrotową koronkę, która pozwala na jego szybką obsługę. Tylna część obudowy to polimer i wypolerowane, wypukłe szkło, które dopasowuje się do kształtu nadgarstka. Wodoszczelność zegarka to 5 ATM.

Huawei Watch GT 3 obsługuje 100 trybów sportowych, w tym 18 profesjonalnych dyscyplin. Urządzenie rejestruje kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Smartwatch dostarcza ponadto spersonalizowane plany treningowe na podstawie analiz kondycji fizycznej użytkownika oraz jego nawyków. Użytkownik może ustalać własne cele treningowe i monitorować wyniki w czasie rzeczywistym na zegarku lub w aplikacji Huawei Zdrowie.

Huawei Watch GT 3 obsługuje także ulepszoną technologię TruSeen 5.0+. Osiem sensorów oraz algorytm AI zapewniają stały pomiar tętna, temperatury skóry oraz analizę faz snu przy mniejszym zużyciu energii. Zegarek ma też funkcję monitorowania natlenienia krwi SpO2, a także stresu. Nie zabrakło GPS.

W Huawei Watch GT 3 debiutuje również zupełnie nową funkcję – Healthy Living Shamrock, czyli spersonalizowany asystent zdrowia, który regularnie przypomina o zdrowych nawykach i działaniach wspomagających zdrowie – piciu wody, przyjmowaniu leków czy regularnych ćwiczeniach.

Według Huawei bateria 455 mAh w modelu Watch GT 3 w rozmiarze 46 mm wytrzyma nawet do 2 tygodni na jednym ładowaniu. Model 42 mm ma baterię 292 mAh, która oferuje już nieco krótszy czas pracy – 7 dni. Możliwe jest ładowanie bezprzewodowe, w tym wykorzystanie ładowania zwrotnego ze smartfonów.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei