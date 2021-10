Redmi Watch 2 i Redmi Buds 3 Youth Edition to kolejne nowości Xiaomi

Smartfony z serii Redmi Note 11 to nie jedyna dzisiejsza nowość tej marki. Xiaomi zaprezentowało również nowy zegarek Redmi Watch 2 oraz nową wersję bezprzewodowych słuchawek Redmi Buds 3.

Redmi Watch 2

Inteligentny zegarek Redmi Watch 2 został wyposażony w 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 320 x 360 pikseli, wypełniający 63,7% przodu urządzenia i obsługujący 100 różnych tarcz zegara. To postęp w stosunku do poprzednika, który miał ekran LCD o przekątnej 1,4 cala. Wzrosła również wydajność baterii smartwatcha, która pozwala na 12 dni pracy Watcha 2 na jednym ładowaniu. Starszy model mógł tyle wytrzymać tylko w trybie oszczędzania energii. Do ładowania akumulatora służy magnetyczne złącze.

Wewnątrz obudowy zegarka pracuje chipset Apollo 3.5. Redmi Watch 2 obsługuje 117 różnych trybów fitness, w tym 17 profesjonalnych rodzajów treningów. Wodoszczelna obudowa (do 5 atmosfer) sprawia, ze w zegarku można pływać i również taką aktywność rejestrować. Wśród dostępnych funkcji jest też śledzenie snu, monitoring tętna oraz pomiar poziomu wysycenia krwi tlenem.

Podczas aktywności na świeżym powietrzu skorzystamy z odbiornika satelitarnego, obsługującego cztery systemy: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Zegarek ma też moduł NFC.

Dostępność i cena

Redmi Watch 2 można już zamówić w Chinach w jednym z trzech kolorów korpusu (niebieski, czarny i kość słoniowa), wybrać można również spośród sześciu kolorów paska. Regularna sprzedaż ruszy tam 11 listopada. Cena zegarka wynosi 399 juanów (249 zł).

Redmi Buds 3 Youth Edition

Firma Xiaomi zaprezentowała również młodzieżową wersję słuchawek Redmi Buds 3. Mają one konstrukcję "ucha kota", dzięki czemu ich używanie powinno być wygodniejsze. Producent obiecuje 18 godzin pracy na baterii (razem z energią zgromadzoną w etui). Na wyposażeniu jest łączność Bluetooth 5.2, a ładowanie baterii następuje poprzez port USB-C w etui. Słuchawki są odporne na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP54.

Słuchawki Redmi Buds 3 Youth Edition kosztują 99 juanów (62 zł).

