Debiutuje Huawei Watch Fit Mini – mniejszy, bardziej elegancki, sportowy

Kolejna nowość w portfolio elektroniki noszonej firmy Huawei to zgrabny, nieduży smartwach Huawei Watch Fit Mini. To mniejsza wersja modelu z zeszłego roku, która rozmiarami przypomina opaskę sportową.

Smart zegarek czy opaska fitness? Choć niewielkie wymiary 51,52 x 25,91 x 11,04 mm oraz masa 20 g bardziej sugerują opaskę, to jednak eleganckie detale i konstrukcja modelu Huawei Watch Fit Mini pozwalają zaliczyć go do zegarków. Nowe urządzenie nawiązuje do podobnego gadżetu z zeszłego roku, czyli modelu Huawei Watch Fit, ale jest mniejsze.

Huawei Watch Fit Mini wyposażony jest w podłużny, prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194 x 368. Do wyboru jest w sumie 6 tarcz do, a kolejnych 300 można pobrać ze sklepu Huawei.

Metalowa, zaokrąglona na krawędziach i rogach koperta zegarka Huawei Watch Fit Mini zapewnia wodoszczelność 5 ATM, w teorii gwarantuje odporność na statyczne zanurzenie do 50 metrów. Na prawym boku znajduje się tradycyjna, zegarkowa koronka, a na spodzie koperty – pulsometr. Huawei Watch Fit Mini zapewnia stały monitoring tętna z wykorzystaniem rozwiązania TruSeen 4.0, pomiar codziennych aktywności i treningów sportowych, analizuje także stopień nasycenia krwi tlenem SpO2. Watch Fit Mini ma też sześcioosowy czujnik IMU, integrujący akcelerometr i żyroskop. Do wyboru jest 96 dyscyplin sportowych.

W porównaniu do większego modelu Huawei Watch Fit w wariancie Mini zabrakło jednak GPS, więc śledzenie treningów na otwartym terenie będzie mniej dokładne. Zyskać może za to czas pracy. Akumulator w Huawei Watch Fit Mini zapewni od 10 do 14 dni nieustannego działania bez zasilania.

Wśród funkcji zegarka znajduje się także analiza snu TruSleep 2.0, pomiar stresu TruRelax i cykli menstruacyjnych. Po sparowaniu smartfonu można wyświetlać powiadomienia o rozmowach i wiadomości, a na SMS-y odpisywać. Za łączność ze smartfonami z Androidem i iOS odpowiada Bluetooth 5.0.

Zegarek dostarczany będzie ze skórzanymi paskami w białym (Frosty White) i brązowym kolorze (Mocha Brown) oraz purpurowym (Taro Purple) wykonanym z fluoroelastomeru.

Huawei Watch Fit Mini wszedł do sprzedaży w Europie za 99 euro (457 zł) – na początek trafił do sklepów w Niemczech i Włoszech, później też ma pojawić się w innych krajach.

Źródło zdjęć: Huawei

