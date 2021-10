Huawei szaleje z cenami. Debiutuje MateBook 14s

Huawei wprowadza do swojej oferty nowy laptop Huawei MateBook 14s i monitor MateView GT 27". Szykujcie portfele, bo ceny mogą przestraszyć.

Nie samymi smartfonami człowiek żyje. I nie tylko człowiek - także w ofercie Huawei przybywa produktów z innych kategorii. Chiński producent zaprezentował właśnie swojego nowego laptopa i monitor, które już niebawem trafią do sklepów.

Huawei MateBook 14s - ekskluzywny laptop do pracy

Huawei MateBook 14s to ultramobilny notebook aspirujący do segmentu premium. Na pokładzie znajdziemy wydajne procesory Intel Core-H 11. generacji, do 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności do 1 TB.

Nowy laptop został wyposażony w dotykowy ekran FullView o przekątnej 14,2" i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli. Obok wysokiej jasności ma się on wyróżniać wysokim odświeżaniem rzędu 90 Hz.

Całość zamknięto w kompaktową obudowę o masie raptem 1,43 kg.

Mimo obiecujących parametrów ceny za nowe laptopy Huawei mogą zwalić z nóg. Za urządzenie w najtańszej konfiguracji z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB zapłacimy 4999 zł. Drogo, ale nie tak drogo jak za najwyższy wariant z układem Intel Core i7, 16 GB RAM i dyskiem 1 TB, wyceniony na 7499 zł.

Huawei MateView GT 27" - monitor gamingowy z odświeżaniem 165 Hz

Tak dla odmiany Huawei MateView GT 27" to z kolei przystępny cenowo monitor gamingowy z odświeżaniem 165 Hz. Urządzenie zostało wyposażone w zakrzywioną matrycę VA o rozdzielczości 2560 x 1440.

Jak chwali się producent, wysoka częstotliwość odświeżania oraz krótki czas reakcji to nie jedyne atuty nowego monitora. Ekran ma się pochwalić także wysoką jakością wyświetlanego obrazu i to zarówno za sprawą wysokiego kontrastu (4000:1), jak i perfekcyjnego odwzorowania kolorów. Pokrycie gamutu DCI-P3 ma sięgać 90 procent, co w połączeniu z fabryczną kalibracją ma gwarantować niemal profesjonalne rezultaty.

Huawei MateView GT 27" trafi do sklepów w cenie 1699 zł. Do 14 listopada monitor dostępny jest w przedsprzedaży z zegarkiem Huawei Watch GT 2e.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei