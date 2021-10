TicWatch Pro 3 Ultra zaprezentowany. Wykryje nieregularną pracę serca i migotanie przedsionków

Firma Mobvoi zaprezentowała nowy smart zegarek TicWatch Pro 3 Ultra z systemem Wear OS. W porównaniu do poprzednika wyróżnia się większą odpornością, nowymi kolorami zewnętrznego ekranu oraz dodatkowymi funkcjami monitorowania pracy serca.

TicWatch Pro 3 Ultra to model zbliżony konstrukcyjnie do popularnego TicWatch Pro 3 GPS, ale wprowadza też nowe funkcje. Podobnie jak poprzednik, ma dwuwarstwowy ekran z główną matrycą AMOLED o średnicy 1,39 cala (454 x 454, 326 ppi), nad którą znajduję się drugi ekran LCD FSTN. Nowością jest możliwość ustawienia koloru tła zewnętrznej warstwy – dotąd było ono jasnoszare, teraz można wybrać jeden z 18 kolorów, w tym zielony czy czerwony. Zewnętrzny ekran pozwala na osiągnięcie dłuższego czasu pracy, gdy nie są potrzebne funkcje smart. Ekran zabezpiecza szkło Gorilla Glass z warstwą oleofobową.

Zobacz: TicWatch Pro 3 GPS: zegarek, dzięki któremu Wear OS wraca do gry

Koperta zegarka o wymiarach 47 x 48 x 12,3 mm i masie 14 g zapewnia wodoszczelność IP68 oraz odporność na warunki zewnętrzne określane przez testy MIL-STD-810G. Wykonana jest z połączenia stali nierdzewnej i włókna szklanego. Jest to najmocniejszy zegarek Mobvoi.

Wewnątrz pracuje procesor Snapdragon Wear 4100 znany już z poprzedniego modelu. Pomaga mu 1 GB pamięci RAM, a na dane użytkownik otrzymuje 8 GB pamięci wewnętrznej. Są to odpowiednie parametry, by zapewnić komfort pracy zegarka z Wear OS. Czas pracy TicWatch Pro 3 Ultra to 72 godziny w trybie smart i 45 dni w trybie oszczędzania energii Essential z wykorzystaniem ekranu FSTN.

Funkcje łączności dostarcza Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC z Google Pay, a lokalizację odbiornik systemów GPS, Beidou, Glonass, Galileo i QZSS. TicWatch Pro 3 Ultra ma też mikrofon i głośnik do prowadzenia rozmów głosowych ze sparowanego telefonu.

Firma Mobvoi wyposażyła swój nowy zegarek w optyczny pulsometr PPG, który mierzy tętno 24/7, jest też funkcja pomiaru nasycenia krwi tlenem SpO2 , barometr i kompas. Nowością jest to, że pulsometr może teraz wykryć nieregularną pracę serca oraz migotanie przedsionków. Użytkownik zostanie więc na przykład zaalarmowany, gdy jego serce będzie pracowało zbyt szybko lub zbyt wolno. Zegarek zmierzy też poziom zmęczenia organizmu i poziom energii, przeanalizuje sen i poziom stresu. TicWatch Pro 3 Ultra pozwala prowadzić treningi w 20 dyscyplinach.

TicWatch Pro 3 Ultra kosztuje 299,99 euro (1373 zł) i jest dostępny globalnie na stronie mobvoi.com.

Zobacz: Mobvoi prezentuje budżetowy smartwatch TicWatch GTX. Tańszy i lepszy niż Amazfit?

Zobacz: Nowe smartwatche TicWatch nadciągają z niespotykanymi funkcjami analizy serca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobvoi