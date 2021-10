Nowe smartwatche TicWatch nadciągają z niespotykanymi funkcjami analizy serca

Firma Mobvoi szykuje co najmniej trzy nowe modele smart zegarków TicWatch, w tym topowy TicWatch Pro 3 Ultra. Ciekawie zapowiada się zestaw nowych funkcji, które pozwolą na zaawansowaną analizę serca – taką, jakiej nie ma jeszcze żaden smartwatch.

Na trop nowych zegarków i funkcji TicWatchy wpadł portal Xda Developers. Nadciągające nowości zdradziła aplikacji Mobvoi 4.3.0, służąca do synchronizacji smartwatchy na smartfonach z Androidem.

Rozłożenie pliku APK na części ujawniło, że w planach firmy znajdują się trzy modele zegarków: TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch GTH+ i TicWatch GTH Pro. Zostały one już dodane do aplikacji Mobvoi, co sugeruje, że premiery urządzeń można oczekiwać w najbliższym czasie.

Z dociekań Xda Developers wynika, że TicWatch Pro 3 Ultra to nieco podrasowana wersja zeszłorocznego modelu TicWatch Pro 3 GPS z systemem Wear OS. Nie należy spodziewać się bardzo dużych zmian sprzętowych, ponownie będzie to zegarek z dwuwarstwowym ekranem AMOLED + FSTN oraz procesorem Snapdragon Wear 4100 (lub lepszym Snapdragon Wear 4100+). Pojawi się jednak więcej funkcji, które sugerują czujnik EKG, choć nie jest to oczywiste.

Zobacz: TicWatch Pro 3 GPS: zegarek, dzięki któremu Wear OS wraca do gry

Z kolei TicWatch GTH+ i TicWatch GTH Pro to ulepszone wersje budżetowego zegarka TicWatch GTH, który nie ma Wear OS, ale nie brakuje w nim ciekawych funkcji sportowych.

Poza znanymi z produktów Mobvoi aplikacjami treningowymi i zdrowotnymi, w nowych modelach pojawią się niespotykane funkcje analizy serca. Zostaną one zgrupowane pod ikoną menu o nazwie Arty, gdzie użytkownik znajdzie takie funkcje:

ArtyAge , określanie biologicznego wieku serca,

, określanie biologicznego wieku serca, eCAP , określanie zdolności serca do dostarczania natlenionej krwi do komórek oszacowanej na podstawie wymagań wydolnościowych organizmu,

, określanie zdolności serca do dostarczania natlenionej krwi do komórek oszacowanej na podstawie wymagań wydolnościowych organizmu, HSX , określanie obciążenia serca z powodu stwardnienia tętnic,

, określanie obciążenia serca z powodu stwardnienia tętnic, TruHR, wykrywanie migotania przedsionków serca za pomocą optycznego pulsometru, ze skutecznością jak w EKG.

Czy takie funkcje rzeczywiście coś dadzą użytkownikom? Poza kolejnymi, nowymi wykresami niekoniecznie. Znaki towarowe przypisane do powyższych funkcji zarejestrowane są przez australijską firmę AtCor Medical (CardieX), produkującą sprzęt medyczny, nie są jednak standardem w medycynie. Ich użyteczność może być więc ograniczona, chociaż nowe funkcje pokazują, że ze smartwatchy można wycisnąć jeszcze sporo. Wiele też wskazuje na to, że te pomiary będą stanowiły część usługi subskrypcji premium Health360 świadczonej przez CardieX, która będzie dostępna tylko na wybranych rynkach (np. w Australii).

Odnaleziony przez Xda Developers poradnik dla nowych funkcji wskazuje na to, że nowe funkcje znajdą się w modelu TicWatch GTH Pro z dodatkowym czujnikiem przypominającym EKG, jednak należy się ich spodziewać także w pozostałych modelach. Oficjalnie Mobvoi nie zdradza jeszcze swoich planów dotyczących premier nowych urządzeń.

Zobacz: TicWatch GTH zadebiutował. To niedrogi smart zegarek w stylu Apple Watcha z termometrem i SpO2

Zobacz: Xiaomi Watch Color 2 zaprezentowany. To sportowy smart zegarek z GPS i NFC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł, Xda Developers

Źródło tekstu: Xda Developers