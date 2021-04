TicWatch GTH zadebiutował. To niedrogi smart zegarek w stylu Apple Watcha z termometrem i SpO2

Seria zegarków TicWatch najbardziej kojarzy się ze smartwatchami z systemem Weear OS, jak TicWatch Pro 3 GPS. Ich producent, firma Mobvoi, zaprezentowała teraz coś całkiem innego – budżetowy, ale dobrze wyposażony model o wyglądzie inspirowanym przez Apple Watcha.

TicWatch GTH został co prawda już wcześniej, w styczniu wprowadzony na rynek, ale tylko w Chinach i nie był dostępny poza tym krajem. Teraz jednak zegarek debiutuje na całym świecie i można go zamówić na stronie producenta za 79,90 euro, czyli około 365 zł. Na pewno też dotrze do ofert polskich sklepów.

TicWatch GTH to „jeszcze jeden” zegarek w stylu Apple Watcha, czyli z kopertą o kształcie zbliżonym do prostokąta i wymiarach 43,2 x 35,2 x 10,5 mm. Umieszczony na niej ekran TFT o przekątnej 1,5 cala ma rozdzielczość 360 x 320 i jest pokryty szkłem 2,3D. Zegarek jest wodoszczelny do głębokości 50 m (5 ATM).

Koperta jest wykonana z metalu, co w tej klasie cenowej nie zawsze jest oczywiste. Podobne z wyglądu zegarki innych marek często wykonane są z plastiku. Wykonany z TPU pasek z zestawu można wymienić na dowolny inny w rozmiarze 20 mm.

Zegarek firmy Mobvoi wyposażony jest we wszystkie niezbędne elementy smartwatcha. Na spodzie znajduje się optyczny pulsometr ze stałym monitoringiem tętna 24h, zapewniający także pomiar nasycenia krwi tlenem SpO2. Pracę urządzenie wspierają też czujnik oddechu, a także trzyosiowy akcelerometr. Wart podkreślenia jest termometr, który nieustannie mierzy i analizuje temperaturę skóry z dokładnością do 0,1°C – taka funkcja to rzadkość w smartwatchach, mają je na przykład kilka razy droższe zegarki Fitbit Sense czy Fitbit Charge 4. Nie zabrakło funkcji monitorowania i analizy snu. Łączność ze smartfonem zapewnia Bluetooth 5.0 BLE.

TicWatch GTH pozwala na monitorowanie 14 typów aktywności sportowych, w tym pływania, ma też tryb samoczynnego wykrywania treningów. Zegarek mierzy także poziom stresu. Funkcje sportowe i zdrowotne monitorowane są z wykorzystaniem własnych aplikacji producenta, takich jak TicExercise, TicHealth, TicZen czy TicBreathe, które można także znaleźć w droższych modelach TicWatch z Wear OS. TicWatch GTH pracuje pod kontrolą własnego systemu typu RTOS, stworzonego przez Mobvoi. Wszystkie pomiary można później analizować w aplikacji na smartfon.

Akumulator 260 mAh zapewnia do tygodnia pracy. Zegarek jest już dostępny na stronie producenta mobvoi.com z możliwością dostawy w Europie.

