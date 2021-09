Xiaomi Watch Color 2 zaprezentowany. To sportowy smart zegarek z GPS i NFC

Smartfon Xiaomi Civi nie był jedyną dzisiejszą nowością Xiaomi. Chiński producent przedstawił także smart zegarek Watch Color 2, który na światowych rynkach może zaistnieć jako Watch Revolve 2.

Swój pierwszy zegarek Watch Color firma Xiaomi zaprezentowała na początku 2020 roku, a później nieco zmodyfikowana wersja urządzenia trafiła na światowe rynki jako Xiaomi Mi Watch Revolve. Analogicznie więc nowy Xiaomi Watch Color 2 prawdopodobnie pojawi się jako Watch Revolve 2, choć może to być także po prostu jedno z kolejnych wcieleń modelu Xiaomi Watch.

Xiaomi Watch Color 2 – co w nim ciekawego?

Xiaomi Watch Color 2 to zegarek kuszący sportowym wzornictwem, w którym efektowne, barwne tarcze (ponad 200 do wyboru) i elementy interfejsu współgrają z ofertą kolorowych, wymiennych pasków: na przykład żółtego, zielonego czy czerwonego. W zestawie znajdą się z kolei paski czarny, biały i niebieski. Sam zegarek dostępny będzie w wariancie z czarną, białą lub niebieską kopertą.

Nowy zegarek Xiaomi ma ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, odświeżaniu 60 Hz i gęstości pikseli 326 ppi. Z boku koperty znajdują się dwa przyciski do sterowania funkcjami urządzenia. Bezel wykonany jest z metalu, główna część obudowy z tworzywa sztucznego. Wodoszczelność ATM5 sugeruje możliwość ostrożnego używania zegarka w wodzie, na przykład na basenie.

Watch Color 2 wyposażony jest nie tylko w pulsometr 24/7 z pomiarem nasycenia krwi tlenem SpO2, ale także we wbudowany odbiornik GNSS (GPS, BeiDou, GLONASS), co zwiększa dokładność monitorowania aktywności podczas treningów w otwartym terenie. Użytkownik otrzymuje do wyboru aż 117 dyscyplin i typów aktywności. Mierzy wskaźniki sportowe i zdrowotne, w tym monitoruje sen, stres, oddech czy cykle menstruacyjne. Jest także NFC.

Wewnątrz koperty znalazło się miejsce na akumulator 450 mAh, który ma wystarczyć na 12 dni używania w standardowym trybie. Podczas treningów z GPS ten czas będzie jednak krótszy, choć producent nie ujawnił szczegółów. Magnetyczne ładowanie zajmie 2,5 godziny.

W menu Watch Colora 2 znajduje się spory wybór dodatkowych aplikacji, w tym także firm trzecich (tylko w połączeniu z Androidem). Użytkownicy zegarka w Chinach będą mogli skorzystać też z asystenta Xiao AI.

Xiaomi Watch Color 2 wejdzie do sprzedaży w Chinach 30 września za 999 juanów, czyli 607 zł. Nie wiadomo, jakie Xiaomi ma plany dotyczące globalnych wersji tego modelu.

