Węgry dopłacą obywatelom do telefonów

Węgierscy operatorzy telekomunikacyjnie wyłączają swoje sieci 3G. Z tego powodu obywatele tego kraju mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu telefonu obsługującego technologie 4G lub 5G.

Na całym świecie wdrażana jest technologia 5G, trwają też prace nad standardem 6G. Jednocześnie coraz więcej telekomów decyduje się na wyłączenie sieci 3G i przeznaczenie zwolnionych w ten sposób zasobów radiowych na potrzeby sieci nowszych generacji. Tak się dzieje również na Węgrzech. Aby ta zmiana była jak najmniej dotkliwa dla obywateli tego kraju, mogą oni ubiegać się o dofinansowanie do zakupu nowego telefonu.

Zobacz: T-Mobile kończy z 3G. Tysiące Polaków muszą wymienić telefon

Zobacz: Jak szybkie jest 5G w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu? RFBenchmark podaje wyniki

Do otrzymania dotacji kwalifikuje się każda osoba fizyczna zamieszkała na Węgrzech, która chce zastąpić urządzenie mobilne 3G lub 2G nowoczesnym smartfonem obsługującym 4G lub 5G. Chodzi o urządzenie używane do połączeń głosowych, transmisji danych lub wysyłania/odbierania wiadomości SMS co najmniej raz w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Wysokość dofinansowania wynosi 20 tysięcy forintów (około 255 zł) i można za to kupić telefon 4G lub 5G z ceną detaliczną do 120 tysięcy forintów (1520 zł). Gdy cena zakupu będzie niższa od 20 tysięcy forintów, również dofinansowanie będzie odpowiednio niższe. Wymiany telefonu można dokonać w jednym z prawie 700 sklepów na terenie całych Węgier. Stare urządzenie 2G lub 3G należy zostawić w sklepie – zostanie ono zniszczone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Czy myślicie, że w Polsce też powinien powstać taki program?

Zobacz: Stopień alarmowy ALFA-CRP do końca miesiąca. Znowu z powodu Ukrainy

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 - oglądaj z nami transmisję światowej premiery

Ankieta Czy uważasz, że polski rząd powinien dofinansować obywatelom wymianę telefonów 2G/3G na urządzenia 4G/5G? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sean Locke Photography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: netrefel.hu