Stopień alarmowy ALFA-CRP do końca miesiąca. Znowu z powodu Ukrainy

Mateusz Morawiecki po raz drugi w tym roku podpisał zarządzenie o wprowadzeniu na terenie Polski pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP. Podobnie jak w styczniu, także i tym razem ma to związek z cyberatakiem na Ukrainę.

Sytuacja za naszą wschodnią granicą wciąż jest napięta. Wojska rosyjskie co prawda nie wkroczyły na terytorium Ukrainy, jednak nasi sąsiedzi ponownie stali się ofiarą potężnego cyberataku. Zaatakowany został portal Diya, a wcześniej również strony internetowe ukraińskiego Ministerstwa Obrony, Sił Zbrojnych oraz dwóch ukraińskich banków (Prywatbanku i Oschadbanku).

Około 20:00 w ślad za bankami, na portal Diya rozpoczął się potężny atak DDoS, którego oczekiwano. Początkowym wektorem była Rosja i Chiny. Potwierdzono około 600 tys. pakietów złośliwego ruchu na sekundę. Nasi specjaliści szybko odciął ten kierunek, ale atak powrócił z Czech i Uzbekistanu. I znowu został odparty. Dla użytkowników atak pozostał niewidoczny.

– napisał Michaił Fiodorof, minister cyfrowej transformacji Ukrainy

ALFA-CRP na terenie całej Polski

W związku z hakerskim atakiem na Ukrainę, premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 15 lutego (od godz. 23:59) do poniedziałku 28 lutego 2022 roku (do godziny 23:59).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą między innymi monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zobacz: Kradli pieniądze z kont bankowych. Policja złapała SIM-Swapperów

Zobacz: Policja złapała internetowego pedofila. Grozi mu 12 lat odsiadki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gints Ivuskans / Shutterstock.com, RCB

Źródło tekstu: RCB, satkurier.pl