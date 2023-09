Ile zarabia się w fabryce smartfonów? Podano kwoty

Jeśli produkować telefony, to lepiej dla Huawei niż Apple – przekonuje „South China Morning Post”. Ma to wynikać z lepszych stawek dla pracowników technicznych, choć ocena nie jest jednoznaczna.

Mimo iż współczesne smartfony potrafią kosztować krocie, warunki oferowane pracownikom fabryk stale pozostają przedmiotem kontrowersji. Media donoszą m.in. o alarmującym poziomie bezpieczeństwa i głodowych pensjach. Rzecz jasna, firmy konsumenckie, takie jak Apple, starają się od skandali odcinać. kierując wzrok na swych podwykonawców. Prawda okazuje się jednak bardziej złożona.

Dziennik „China Business News” opublikował dwa pozornie identyczne ogłoszenia o pracę, w dodatku pochodzące od jednej i tej samej firmy – Foxconn. Rzecz w tym, że pierwsze z nich dotyczy zakładu w Shenzhen, gdzie powstają telefony Huawei, a drugie zamieściła Digital Product Business Group (iDPBG), która odpowiada za iPhone'y. Zestaw wymagań jest co prawda niezwykle zbliżony, mowa o szeregowym pracowniku linii montażowej, ale za to oferowanie wynagrodzenie już nie.

Składając huaweie, według przedstawionych ogłoszeń, niedoświadczony monter może liczyć na 26 juanów (ok. 15,57 zł) za godzinę pracy. Dla kontrastu w przypadku iPhone'ów podstawową stawkę ustalono na 21 juanów (ok. 12,58 zł). Przy 44-godzinnym tygodniu pracy, jaki obowiązuje w Chinach, łatwo obliczyć wynagrodzenie miesięczne. Ponownie jednak – kluczem są detale.

Jak wyjaśnia niejaki Xu, przedstawiciel agencji pracy, iDPBG oferuje jednorazowy bonus w wysokości 6480 juanów (ok. 3880 zł) wszystkim, którzy zgłoszą się do fabryki w okresie szczytu. Czyli mniej więcej właśnie teraz, gdyż największy wolumen produkcji przypada na przełom III i IV kwartału danego roku. Do tego w zakładach realizujących zlecenia dla Apple mają obowiązywać lepsze pakiety socjalne, choć szczegółów w tej sprawie nie ujawniono.

Nawiasem mówiąc, średnie wynagrodzenie w Chinach jest obecnie bardzo zbliżone do tego, co widujemy w Polsce. Szacuje się je na ekwiwalent około 5000-6000 zł. Potwierdza się tym samym pogląd, że praca w fabryce telefonów zdecydowanie nie należy do wymarzonych zajęć, aczkowiek chińscy dziennikarze przekonują, że w ostatnich latach sytuacja panująca w tego rodzaju zakładach i tak uległa znaczącej poprawie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock

Źródło tekstu: SCMP, oprac. własne