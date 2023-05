Urzędnik upuścił telefon do wody. Zrobił koszmar mieszkańcom

Poniekąd cieszę się, że ta historia nie wydarzyła się w Polsce, ale na drugim końcu świata. Indyjski rządowy inspektor ds. żywności upuścił swój smartfon do wody. Jego smartfon był warty 1200 dolarów i było na nim rzekomo rządowe informacje. Tymczasem wypadek miał miejsce w niedzielę w czasie wolnym urzędnika.

Urzędnik stał wtedy na tamie tworzącej zbiornik retencyjny Kherkatta (stan Chhattisgarh). Normalnie w takiej sytuacji człowiek pożałowałby swojej lekkomyślności i machnął ręką na straconą sprawę, ale nie pan Rajesh Vishwas! Inspektor uruchomił akcję ratowniczą, o jakiej pomarzyć mogą tonący ludzie.

Poszukiwania smartfonu trwały trzy dni. Najpierw na miejscu pomagali ludzie z okolicy, w tym nurkowie. Niestety smartfonu nie można było znaleźć wśród kamieni na dnie zbiornika. Był jednak cień nadziei, że się to uda, jeśli woda nie będzie tak głęboka. Wystarczyłoby obniżyć jej poziom o pół metra…

Pan Vishwas wykorzystał więc swój autorytet, by wypompować wodę ze zbiornika. Tak, dobrze widzisz. Lato ruszy pełną parą lada dzień, a ze zbiornika magazynującego wodę wylano 2,1 miliona litrów. Widać nie była tak cenna, jak smartfon (BBC podaje, że był to Samsung Galaxy, na Twitterze zaś mowa o smartfonie Apple). Co z tego, że można by wykorzystać tę wodę do nawodnienia 1500 akrów ziemi uprawnej w okolicy w czasie palących upałów? Nie wspominając już o zwierzętach, dla których jest ważnym wodopojem.

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS