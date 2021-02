Samsung: kolejna aktualizacja wycofana - tym razem padło na Galaxy S20 FE

Samsung wycofał aktualizację do One UI 3.1 dla modelu Galaxy S20 FE. Powodem miały być problemy w działaniu urządzenia.

Aktualizacja dla Samsunga Galaxy S20 FE wprowadzająca interfejs One UI 3.1 zadebiutowała 11 lutego, czyli dosłownie przed kilkoma dniami. Mimo to aktualnie nie jest dostępna ani w formie OTA, ani za pośrednictwem aplikacji Smart Switch - producent całkowicie wycofał jej dostępność.

Powód? Oficjalnie żadnego nie znamy, gdyż Samsung nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest jednak to, że aktualizacja zawierała błędy utrudniające korzystanie z urządzenia lub luki bezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że to już kolejny raz w ostatnich tygodniach, kiedy Samsung wycofuje aktualizację dla jednego ze swoich urządzeń. Wcześniej z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w styczniu, kiedy wstrzymano aktualizację do Androida 11 dla Samsunga Galaxy S10.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: SamMobile