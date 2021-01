Samsung wycofuje Androida 11 dla serii Galaxy S10

Samsung po cichu wycofał aktualizację do Androida 11 dla modeli z rodziny Galaxy S10. Nie podano oficjalnego powodu decyzji, jednak prawdopodobnie została ona spowodowana problemami zgłaszanymi przez użytkowników.

Aktualizacja do Androida 11 i One UI 3.0 została oficjalnie udostępniona użytkownikom Samsungów z rodziny Galaxy S10 w pierwszym tygodniu stycznia. Wygląda jednak na to, że w ostatnim czasie została ona wycofana i nie jest dostępna ani z poziomu urządzenia, ani aplikacji SmartSwitch.

Producent nie poinformował o wycofaniu aktualizacji ani nie udzielił w tej sprawie komentarza. Nie znamy w związku z tym powodów takiej decyzji.

Według redakcji portalu SamMobile aktualizacja miała zostać wycofana ze względu na liczne problemy, które zgłaszali użytkownicy po jej instalacji. Na liście problemów miało się znaleźć m.in. przegrzewanie oraz problemy z łapaniem ostrości przez aparat. Dopóki nie otrzymamy jednak oficjalnego potwierdzenia, są to wyłącznie przypuszczenia.

Nie wiemy, kiedy proces aktualizacji zostanie oficjalnie wznowiony.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: SamMobile