One UI 3.1 nie tylko dla Samsungów Galaxy S21

Kolejne smartfony Samsunga otrzymują aktualizację oprogramowania do One UI 3.0, bazującego na Androidzie 11. Najnowsza seria Galaxy S21 ma jednak interfejs One UI 3.1, który wkrótce trafi również na pokłady starszych flagowców Koreańczyków.

14 stycznia 2021 roku Samsung zaprezentował nowe, flagowe smartfony z serii Galaxy S21. Modele Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra trafią na rynek 29 stycznia z zainstalowanym Androidem 11 oraz interfejsem One UI 3.1. Tymczasem inne modele koreańskiego producenta otrzymują aktualizację do One UI 3.0. Czy to znaczy, że w celu używania najnowszego oprogramowania, trzeba będzie kupić najnowszy smartfon Samsunga? Okazuje się, że niekoniecznie.

Na Twitterze pojawiła się lista 15 smartfonów Samsunga, które otrzymają One UI 3.1. Nowy interfejs nie różni się bardzo od One UI 3.0, przynosząc co najwyżej kilka drobnych zmian i funkcji z najnowszych "Galaktyk". Lista obejmuje następujące modele:

Źródło tekstu: @TheGalox_ (Twitter), GizChina