Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 160 zł

Przygotowaliśmy kolejne zimowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 24 stycznia)

Note Recognition to aplikacja, która automatycznie zamienia dźwięk na zapis nutowy. Jej działanie nie jest idealne, ale jest w stanie dość trafnie przepisać na nuty melodię graną na instrumencie bądź śpiewaną. Sporo zależy tu od jakości mikrofonu w telefonie. Ponadto pozwala odtworzyć muzykę z nut i zmienić tempo, co może znacznie ułatwić trening.

Lynn , The Girl Drawn On Puzzles

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 24 stycznia)

Lynn jest bohaterką relaksującej gry logicznej, osadzonej w orientalnym otoczeniu, w którym duchy i potwory często pokazują się ludziom. Gracz musi przeprowadzić dziewczynkę przez labirynt, rozwiązując bardzo ciekawe łamigłówki. Przy okazji mus też odkryć tajemnicę obrazu i odnaleźć Lisa o Dziewięciu Ogonach.

Gra została nagrodzona w konkursie Microsoft Imagine Cup.

Zobacz: WhatsApp musi odejść. Co w zamian? Signal i Telegram to nie koniec opcji

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 36

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 35

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 34

I was rebuilt

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 22 stycznia)

I was rebuilt to doskonała, dynamiczna platformówka w starym stylu. Robot R3B musi ukończyć wszystkie testy w programie telewizyjnym „Robot Annihilation Madness”. Robot, który ukończy wszystkie 80 niebezpiecznych testów, otrzyma w nagrodę moduł wolnej woli. Jeszcze żaden robot tego nie dokonał.

Każdy z 80 poziomów można przejść na 4 sposoby: w trybie fabularnym, czasowym, trudnym i odwróconym. Ponadto znalazł się tu tryb wieloosobowy – można grać w sieci lokalnej (w jednej sieci Wi-Fi). Jest tu nawet edytor poziomów i pełna obsługa kontrolerów.

Widgets - CPU | RAM | Battery

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 22 stycznia)

Widgets to kolekcja widżetów z informa cjami diagnostycznymi o stanie telefonu. Są tu widżety o różnych rozmiarach, pokazujące zużycie i stan procesora, ilość wolnej pamięci oraz stan naładowania akumulatora. Widżety mają rozmiary od 1 x 1 do 4 x 2.

CPU Identifier Pro

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 22 stycznia)

CPU Identifier Pro to aplikacja identyfikująca komponenty telefonu. Z jej pomocą można nie tylko poznać model procesora, ale także informacje o ekranie, aparacie, układzie graficznym, baterii, systemie, płycie głównej, sensorach, pamięci i tak dalej. Wszystkie dane zostały zebrane w czytelnej tabelce.

Words Everywhere PRO

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do )

Words Everywhere to gra polegająca na znajdowaniu słów na planszy z rozsypanymi literami. Jej zasady przypominają nieco Boggle. Zadaniem gracza jest znaleźć jak najwięcej słów. Baza gry zawiera ponad 450 tysięcy słów.

Gra jest dostępna po angielsku, zle zawsze można włączyć ją do zestawu pomocy przy nauce języka. Gra nie wymaga połączenia z internetem.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 33

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 32

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 31

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 30

Reminder Pro

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 18 stycznia)

Reminder Pro to prosta aplikacja do zapisywania przypomnień. Wydarzenia można zapisywać cyklicznie lub pojedynczo, można też skonfigurować dla nich różne przypomnienia. Sporą zaletą Reminder Pro jest możliwość umieszczenia na ekranie głównym Androida widżetu z listą wszystkich nadchodzących powiadomień.

Subnet Calculator

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 18 stycznia)

Subnet Calculator to potężny kalkulator masek podsieci IP oraz FLSM. To narzędzie przyda się administratorom, studentom oraz wszystkim przygotowującym się do egzaminów CCNA, CCDA, CCNP, CCIE i tym podobnych. Aplikacja jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy związane z podsieciami.

Unwanted Gray

Normalna cena: 9,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 22 stycznia)

Unwanted Grey to gra zręcznościowa. Trzeba tu przeprowadzić głównego bohatera przez 35 skomplikowanych poziomów. Po drodze trzeba zbierać gwiazdki, dzięki czemu z czasem można poprawić możliwości głównego bohatera. W grze jest w sumie 10 ulepszeń do zdobycia i 20 wyzwań. Za wypełnienie ich gracz otrzyma cenne nagrody.

Minimalistyczna grafika pokazuje konflikt obiektów czarnych i białych. Główny bohater jest szary i taki właśnie chce pozostać. Trzeba więc dbać o to, by zanadto nie zbliżył się do żadnej z walczących stron. Celem jest wytrwanie jak najdłużej bez zmiany koloru na czarny lub biały.

Block Puzzle

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 stycznia)

Block Puzzle to układanka, którą powinni zainteresować się fani Tetrisa. Klocki trzeba układać na kwadratowej planszy tak, by znikały pełne linie. Dla urozmaicenia można tu włączyć jeden z czterech trybów: klasyczny, rozszerzony, bombę i survival. Sterowanie jest banalnie proste, a celem jest po prostu osiągnięcie jak najwyższego wyniku.

Survivalist: invasion PRO

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 23 stycznia)



Survivalist: invasion to gra łącząca elementy survivalu, RPG i tworzenia własnych przedmiotów z apokalipsą zombie. Gracz znajduje się na rajskiej wyspie, na której tajemnicze organizacje przeprowadzają eksperymenty. Gra wykorzystuje sprawdzone mechaniki przetrwania, walki i budowy, a przy tym oferuje rozbudowany system rozwijania postaci w miarę grania.

W tej wersji gry wszystkie zakupy są tańsze o połowę.

Stories: Your Choice

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do 20 stycznia)

Stories: Your Choice zestaw gier fabularnych, w których trzeba podejmować ważne decyzje. To na ich podstawie rozwija się dalsza historia. Są tu opowieści różnych autorów, osadzone w różnych klimatach: horror, przygoda, akcja, romans, zagadka i wiele innych.

Przed przystąpieniem do gry możesz wybrać cechy charakteru i wygląd postaci, w którą się wcielisz. Od tego będzie zależeć też, jak należy nią grać i jak potoczy się historia.

W tej wersji gry wszystkie dodatkowe zakupy są dwa razy tańsze niż w darmowej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.