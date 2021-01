Samsung Galaxy S21 - polska cena, specyfikacja i wszystko, co musisz wiedzieć

Samsung zaprezentował nowe flagowe smartfony z serii Galaxy S21. Niespodzianek nie ma, jest tylko potwierdzenie przecieków, które publikowano w ostatnich dniach i wcześniej.

Po tygodniach przecieków i domysłów, Samsung - wcześniej niż zwykle - zaprezentował nową serię flagowych smartfonów, Galaxy S21. Jak przed rokiem, urządzenia są trzy. Podstawowy model, Galaxy S21, jest najmniejszy i jako jedyny ma obudowę wykonaną z plastiku (tylny panel). W przypadku większych Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra, zarówno z tyłu, jak i z przodu znajduje się odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass Victus (czyli Gorilla Glass 7). Takie szło chroni także ekran podstawowej wersji. Tylny aparat fotograficzny jest z kolei chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. W tym elemencie są największe różnice między S21 i S21+ a S21 Ultra. Oraz w wielkości i wyświetlaczu oczywiście, a także pojemności baterii.

Zobacz: Galaxy A32 5G oficjalnie. To będzie najtańszy smartfon 5G Samsunga

Zobacz: Samsung Galaxy S21 sprzedawany bez ładowarki? Przecież to nie problem!

Samsung Galaxy S21 - polska cena

A ile te nowe smartfony kosztują? Polskie ceny są następujące:

Samsung Galaxy S21: 3899 zł za 8/128 GB, 4099 zł za 8/256 GB,

za 8/128 GB, za 8/256 GB, Samsung Galaxy S21+: 4799 zł za 8/128 GB, 4999 zł za 8/256 GB,

za 8/128 GB, za 8/256 GB, Samsung Galaxy S21 Ultra: 5749 zł za 12/128 GB, 5999 zł za 12/256 GB i 6549 zł za 16/512 GB.

Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X 120 Hz

Cała seria najnowszych smartfonów Samsunga została wyposażona w wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X, przy czym to "2X" oznacza tu możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością dwukrotnie wyższą niż w przypadku "standardowych" ekranów, a poza tym częstotliwość ta może się zmieniać, dostosowując się do potrzeb. Maksimum wynosi 120 Hz i - co jest nowością - dotyczy również pełnej rozdzielczości QuadHD+ w Galaxy S21 Ultra. Pozostałe smartfony mają ekrany o rozdzielczości FullHD+. Wielkość ekranu to odpowiednio 6,2" (S21), 6,7" (S21+) i 6,8" (S21 Ultra).

Dużą nowością jest możliwość obsługi ekranu w Galaxy S21 Ultra za pomocą rysika S Pen, dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku serii Galaxy Note. Różnica jest jednak taka, że rysik trzeba będzie kupić osobno i nie ma na niego miejsca wewnątrz obudowy. Dla ułatwienia, by S Pen móc mieć zawsze przy telefonie, w sprzedaży będzie dostępne specjalne etui, które pomieści ten dodatkowy element wyposażenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że S Pen do Ultry będzie większy niż to, co znamy z Note'ów. Może na tym zyskać wygoda podczas używania rysika.

Aparaty fotograficzne - cztery lub pięć, zależnie od modelu

Zerknijmy na aparaty fotograficzne. Pod tym względem są podobieństwa do ubiegłorocznych smartfonów Galaxy S20 i Galaxy Note20, szczególnie tych ostatnich. Galaxy S21 i Galaxy S21+ mają z przodu aparat o rozdzielczości 10 Mpix, natomiast w przypadku Galaxy S21 Ultra otrzymujemy aparat do selfie o rozdzielczości 40 Mpix. Z kolei z tyłu otrzymujemy zestaw:

w Galaxy S21 i S21+: 12 Mpix f/1.8 OIS + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 64 Mpix f/2.0 (teleobiektyw z powiększeniem 3x),

(ultraszerokokątny) (teleobiektyw z powiększeniem 3x), w Galaxy S21 Ultra: 108 Mpix f/1.8 OIS + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 10 Mpix f/4.9 OIS (teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 10x) + 10 Mpix f/2.4 OIS (teleobiektyw z zoomem optycznym 3x) + autofocus laserowy.

Główne aparaty fotograficzne są w stanie nagrywać wideo o rozdzielczości 8K, natomiast wszystkie aparaty (włącznie z przednimi) mogą rejestrować wideo 4K z szybkością 60 klatek na sekundę. Galaxy S21 Ultra został wyposażony w ulepszony Space Zoom 100x.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Ultra

Niezrównana wydajność i nawet 16 GB RAM-u

Flagowe smartfony z serii Galaxy S21 są napędzane, ponownie, jednym z dwóch chipsetów. Klienci w USA i Korei Południowej otrzymają układ Qualcomm Snapdragon 888, natomiast w przypadku większości pozostałych, w tym również nas, będzie to zaprezentowany 12 stycznia tego roku Exynos 2100. W obu przypadkach powinniśmy liczyć na ogromny zapas mocy, szczególnie w przypadku modelu Galaxy S21 Ultra, który ma 12 lub 16 GB RAM-u. Pozostałe modele oferują "tylko" 8 GB pamięci operacyjnej. Do przechowywania danych otrzymujemy 128, 256 lub - w S21 Ultra - 512 GB pamięci masowej i musi nam to wystarczyć, ponieważ Samsung nie przewidział tu możliwości użycia kart pamięci microSD.

Zobacz: Qualcomm pokazał SoC Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G

Zobacz: Samsung Exynos 2100 już oficjalnie. Mocny konkurent Snapdragona 888

Już się nie możemy doczekać, by sprawdzić, jak to wszystko będzie się sprawować w codziennym użytkowaniu oraz w testach syntetycznych.

Pojemne akumulatory i szybkie ładowanie

Nowe smartfony Samsunga są zasilane akumulatorami, które mają pojemność 4000 mAh (S21), 4800 mAh (S21+) oraz 5000 mAh (S21 Ultra). W każdym przypadku baterię można szybko naładować przewodowo lub bezprzewodowo. Dostępna jest też funkcja bezprzewodowego ładowania zwrotnego, dzięki czemu energię zgromadzoną w baterii któregoś z flagowych Samsungów można użyć do zasilenia innego smartfonu, zegarka lub na przykład słuchawek.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Po więcej informacji na temat smartfonów zapraszamy do naszego katalogu.

Przedsprzedaż z prezentami

Najnowsze flagowe smartfony Samsunga są już dostępne w polskiej przedsprzedaży. W prezencie otrzymamy dwa prezenty: bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Live przy zakupie Galaxy S21 i S21+ lub najnowsze Galaxy Buds Pro przy wyborze modelu Galaxy S21 Ultra, a także lokalizator Galaxy SmartTag, który możemy na przykład przyczepić do kluczy czy czegokolwiek innego, co boimy się zgubić.

Do wyboru mamy następujące wersje kolorystyczne smartfonów:

Galaxy S21: fioletowy, szary, biały i różowy,

Galaxy S21+: fioletowy, czarny i srebrny,

Galaxy S21 Ultra: czarny i srebrny.

Jeden z nowych telefonów Samsunga już do nas dotarł. W najbliższym czasie opublikujemy nasze pierwsze wrażenia po otwarciu sejfu Samsunga.

Regularna sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S21 ruszy 29 stycznia 2021 roku. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, w pudełku ze smartfonami znajdziemy tylko przewód USB-C, metalowy klucz do wysuwania tacki na karty nanoSIM. Oddzielnie będziemy musieli kupić ładowarkę sieciową (lub użyć już posiadaną) oraz słuchawki (chyba, że skorzystamy z przedsprzedaży).

Zobacz: Xiaomi Poco X3 NFC w bardzo atrakcyjnej cenie

Zobacz: Oppo A93 5G pojawi się już jutro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung, wł.