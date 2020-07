Co sądzisz o usługach pocztowych? Trwają konsultacje, każdy może wypełnić ankietę

UKE poinformował, że Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy o usługach pocztowych. Ankietę można wypełnić w 23 językach, w tym po polsku.

Jak wypełnić unijną ankietę?

Ankietę możesz wypełnić po polsku. By to zrobić, musisz zarejestrować się na portalu europa.eu, podając swoje nazwisko i adres e-mail. Zajmie to mniej niż minutę, a warto się w tej sprawie wypowiedzieć.

Ankieta znajduje się pod adresem: ec.europa.eu/eusurvey/runner/PSDEvaluation2020

Wypełnienie ankiety zajmie już więcej czasu. Możesz ją wypełnić jako obywatel UE, przedsiębiorca, reprezentant organizacji non-profit albo sektora edukacyjnego. Pytania obejmują usługi, z jakich korzystasz, ceny i twoje zdanie na temat tego, jakie usługi są potrzebne obywatelom twojego kraju. Wiele pytań dotyczy obecności na rynku usługi powszechnej, czyli dostarczania listów, listów poleconych, paczek o wskazanych wymiarach i przesyłek dla niewidomych. Ważne jest także to, jaki wpływ miała na nią aktualna dyrektywa.

W Polsce operator świadczący usługę powszechną jest wybierany przez prezesa UKE na podstawie przetargu na 10 lat. Do 31 grudnia 2025 roku to zadanie spełnia Poczta Polska S.A.

Co ważne, w wielu sekcjach można rozwinąć swoje odpowiedzi o dodatkowe informacje i przykłady.

Co się stanie z moimi odpowiedziami?

Konsultacje potrwają do 9 listopada 2020, mamy więc sporo czasu, by przemyśleć swoje zdanie na temat jakości i cen usług pocztowych w kraju i na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron. Wyniki zostaną uwzględnione w sprawozdaniu ze stosowania i oceny dyrektywy, które Komisja Europejska powinna przyjąć na późniejszym etapie. Być może doprowadzi to do zmian na rynku pocztowym.

