Tajemniczy numer 508950080. Nie odbieraj, grozi odsiadką

Co najmniej od piątku nieznany numer +48508950080 dzwoni do Polaków, by złożyć ofertę pozornie banalnego zarobku. Redakcja radzi: odpuść sobie, bo konsekwencje mogą być naprawdę surowe.

Piszemy to z uporem maniaka, ale przestać nie zamierzamy. Okres przedświąteczny rokrocznie stanowi dla oszustów świetną motywację do wyjścia na żer i w tym roku nie jest inaczej. Sama policja podzieliła się już kilkoma obrazowymi przykładami, w tym m.in. historią 56-letniego lubinianina, który uwierzył w brokerów inwestycyjnych, by ostatecznie stać się posiadaczem kredytu na kwotę 52 tys. zł.

Niemniej opisywany niniejszym przypadek jest szczególny, bo napastnikowi nie chodzi o Twoje pieniądze, lecz o Ciebie bezpośrednio. Potrzebuje Cię, by pozbyć się towaru, z dużą dozą prawdopodobieństwa pochodzącego z kradzieży lub innego przestępstwa. Innymi słowy, masz stać się paserem. Nie do końca świadomie, ale to bynajmniej nie zwalnia z odpowiedzialności.

Zadzwonił niby zainteresowany usługami mojej firmy (...) Szybko zmienił temat, żeby wystawić mu na Allegro kilka kart podarunkowych znanych sieci, bo ma problemy z kontem, a nie może dłużej czekać (...) Zaproponował prowizję od każdej karty – opowiada redakcji Telepolis.pl pani Adrianna

Redakcji nie udało się ustalić, do kogo wskazany numer należy, ale pojawiające się w sieci od początku grudnia komentarze na jego temat przedstawiają kilka innych, niezwykle zbliżonych historii. Dotyczą one zazwyczaj właścicieli firm, ale nie tylko, i zostają ucięte w momencie, gdy dociekliwość adresata prowadzi do pytań o personalia rozmówcy czy źródło pochodzenia kart.

Pytanie, dlaczego właściciel nie spróbuje sprzedać kart na własną rękę, samo ciśnie się na usta. Zadaje je również pani Adrianna. I jak słusznie zauważa, nawet jeśli zdanie o zablokowanym koncie na Allegro byłoby prawdziwe, to istnieją jeszcze dziesiątki innych serwisów z ogłoszeniami. Ot, choćby grupy na Facebooku czy OLX. Nie trzeba opłacać dodatkowo pośredników.

Kara pozbawienia wolności do lat 2

Kupony prezentowe i inne karty przedpłacone są bardzo chętnie nabywane przez złodziei kart kredytowych. Jak doskonale wiadomo, transakcje do 100 zł można przeważnie wykonać bez znajomości PIN-u, a jako kontrabanda karty są bardzo łatwe do zmagazynowania i późniejszej odsprzedaży.

Ich pierwotny nabywca w świetle prawa dopuszcza się paserstwa umyślnego, za co zgodnie z art. 291 k.k. grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Do tego dochodzi jednak także art. 292 k.k., definiujący pasterstwo nieumyślne. "Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

