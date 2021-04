Multimedia Polska z awarią Internetu

Środowe popołudnie nie jest zbyt szczęśliwe dla osób korzystających z połączenia internetowego dostarczonego przez Multimedia Polska, ponieważ to w wielu miastach w Polsce nie działa lub działa bardzo źle.

W serwisie Downdetector.pl rośnie liczba zgłoszeń osób podłączonych do Internetu siecią Multimedia Polska, które nie mogą skorzystać z usługi. Większość poszkodowanych skarży się na problemy z Internetem, ale pojawiły się również skargi dotyczące telewizji.

awaria W Gdynia. od 20 minut, predkosc pobierania 2,2mbps, co jest grane?

- to sie ciesz bo u mnie 0.33 Mb/s pobieranie, prędkość wysyłania 10.35 Mb/s

Prosze naprawić internet bo nie moge wrzucić moich nagrań na pewne strony

To jest śmieszne .

Pobieranie 0.95mbit . Wysyłanie 70mbit

Multimedia to ***. Jak będzie możliwość to uciekam od nich gdzie pieprz rośnie