T-Mobile ostrzega przed SMS-ami od wirtualnego kasyna

T-Mobile Polska ostrzega przed wiadomościami SMS, które zawierają link do nielegalnej strony z grami hazardowymi. Korzystanie z nich jest niezgodne z prawem i może skutkować karą grzywny.

W ostatnich dniach zespół CERT T-Mobile zaobserwował masowo rozsyłane wiadomości SMS, zawierające link prowadzący do nielegalnej strony z grami hazardowymi. Treść przykładowej wiadomości wygląda następująco:

Wiadomość zachęca do zdobycia bonusów powitalnych i kliknięcia w link, który następnie odsyła nas do domeny internetowego kasyna. Działalność takich stron, zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej z 2017 roku, jest nielegalna. Gra w nieautoryzowanym przez Ministerstwo Finansów kasynie jest także niezgodna z prawem i może skutkować karą grzywny.

Mając na uwadze dobro klientów, T-Mobile prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy wszelkich wiadomościach zachęcających do szybkiego wzbogacenia się. Jest to częsta technika wykorzystywana w celu skłonienia jej adresatów do ryzykownych zachowań.

W tego typu sytuacjach zaleca się usuniecie wiadomości w celu ograniczenia możliwości wejścia w niebezpieczny link także innym osobom, które mogą być nieświadome zagrożenia, na przykład dziecku korzystającemu z telefonu rodzica. Magentowy operator zachęca również do rozmów z dziećmi na temat tego typu zagrożeń. Każda wiadomość z nieznanego numeru, szczególnie taka, która zawiera link lub obietnicę uzyskania atrakcyjnych bonusów, powinna zwiększyć naszą czujność.

Źródło tekstu: T-Mobile