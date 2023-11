Marlena Maląg ministrem rozwoju i technologii

Marlena Maląg została ministrem rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nowa minister przyszła do nowego resortu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W poniedziałek doszło do powołania rządu Mateusza Morawieckiego. Nawet jeśli ma on niewielkie szanse na uzyskanie wotum zaufania, to przynajmniej dwa tygodnie będzie sprawować władzę. W trzeciej odsłonie rządu Mateusza Morawieckiego po raz kolejny zabraknie Ministerstwa Cyfryzacji. Nie wiemy jaki minister ma przejąć kompetencje Janusza Cieszyńskiego.

Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W nowym rządzie nie zabrakło jednak ministerstwa zajmującego się technologią. Tradycyjnie już została ona połączona z rozwojem. Ministrem została Marlena Maląg. W minionej kadencji była ona ministrem pracy i polityki społecznej.

Nowa minister z wykształcenia jest nauczycielką i to w tym zawodzie się spełniała przez lata. Była też dyrektorką szkoły, wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, wicestarostą, radną sejmiku i wicewojewodą. Na stronie Ministerstwa Technologii i Rozwoju chwali się też studiami podyplomowymi z informatyki i matematyki.

Wszystko wskazuje na to, że już za niecałe dwa tygodnie na stanowisku ministra technologii i rozwoju zastąpi ją Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odrodzone (ponownie) Ministerstwo Cyfryzacji przejmie Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

Zobacz: Kto zajmie się technologią i cyfryzacją w nowym rządzie?

Zobacz: Nowy rząd bez Ministerstwa Cyfryzacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ministerstwo rozwoju i technologii