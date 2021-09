Magentowe Lasy: T-Mobile zasadzi nawet 100 tysięcy drzew

T-Mobile rusza z projektem Magentowe Lasy. Operator będzie zachęcać swoich klientów biznesowych do rezygnacji z tradycyjnych faktur na rzecz tych elektronicznych, a za każde zaoszczędzone dwie kartki zasadzi jedno drzewo. W sumie ma ich przybyć nawet 100 tysięcy.

Polskie firmy co roku drukują tony faktur. Zdaniem T-Mobile nie jest to konieczne, dlatego też operator chce zachęcać do odpowiedzialnego użytkowania cennych surowców, takich jak drewno.

Od września T-Mobile rusza z akcją Magentowe Lasy, promując e-faktury zamiast papieru. E-faktury są wygodne, pozwalają szybciej płacić i bezproblemowo katalogować dokumenty, a co najważniejsze – stanowią ekologiczny wybór. By zachęcić do swojej akcji, już na samym początku T-Mobile posadzi 30 tysięcy sadzonek. Operator liczy na to, że dzięki wspólnym działaniom z firmami korzystającymi z jego usług ta liczba znacząco wzrośnie.

Widzimy, że nasi klienci chcą wdrażać ekologiczne rozwiązania w swoich organizacjach. Jako odpowiedzialna firma, która zarazem dostarcza usługi do tysięcy przedsiębiorstw w Polsce, chcemy ich w tym wspierać. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do pozytywnej zmiany i zainspirować przedstawicieli rozmaitych branż do wspólnych działań proekologicznych

– mówi Kamila Niewiadowska, Kierownik Działu Obsługi Klienta B2B w T-Mobile Polska.

Operator przekonuje, że tak mały krok, jak przejście na e-faktury pojedynczej firmy, w dużej skali może okazać się ogromną różnicą w walce z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

W akcji Magentowe Lasy każde dwie zaoszczędzone kartki papieru oznaczają zasadzenie jednego drzewa przez T-Mobile. Operator uważa, że chociaż akcja potrwa do końca grudnia, najlepiej włączyć się w nią już teraz, aby zaoszczędzić jak najwięcej cennego surowca.

W programie może wziąć udział każdy klient biznesowy T-Mobile, który korzysta z faktur papierowych. Operator liczy przy tym, że dzięki inicjatywie uda mu się podwoić z klientami liczbę 30 tysięcy drzew, które sam planuje zasadzić na starcie. Docelowo zaś, wraz z poszerzeniem akcji w kolejnym etapie, nowych drzew przybyć może w sumie nawet 100 tysięcy.

Jak wziąć udział w akcji Magentowe Lasy?

Należy wejść na stronę programu www.magentowelasy.pl. Klient, który zdecyduje się na przejście na e-faktury, powinien poinformować o tym T-Mobile za pomocą infolinii, wiadomości e-mail lub dokonując zmiany samodzielnie w systemie eSerwis. Po weryfikacji przejścia na e-fakturę otrzyma specjalny link. Dzięki niemu będzie mógł wybrać miejsce, w którym zostanie posadzone drzewo. Do wyboru będzie 6 nadleśnictw: Lipusz w województwie pomorskim, Oborniki Śląskie w województwie dolnośląskim, Miechów w województwie małopolskim, Świdnik w województwie lubelskim, Jabłonna (woj. mazowieckie) i Wichrowo (woj. warmińsko-mazurskie). Za każde zaoszczędzone 2 kartki papieru generowane przez klienta T-Mobile zasadzi 1 drzewo, a klient otrzyma specjalny certyfikat. To oznacza, że np. klientowi mającemu fakturę składającą się z 6 kartek „przysługują” aż 3 drzewa.

Program rozpoczyna się 7 września i potrwa do 31 grudnia 2021 r.

