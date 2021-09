Z T-Mobile do szkoły: laptop Lenovo w niższej cenie i Office 365 w prezencie

T-Mobile przygotował promocję na powrót do szkoły. W specjalnej ofercie można kupić laptop Lenovo Ideapad 1 w atrakcyjnej cenie z pakietem Office 365 w prezencie.

Ostatni rok szkolny sprawił, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice jeszcze mocniej zżyli się z nowymi technologiami. Rozrywka? Przygotowujemy przekąski, naciskamy „play” i przenosimy się do świata naszych ulubionych serialowych przyjaciół. Praca? Logujemy się do sieci i w mgnieniu oka już w niej jesteśmy. Szkoła? Dokument w Wordzie zastąpił zeszyt, a szkolną klasę popularny komunikator do wideorozmów. Właśnie dlatego dla osób, które poszukują nowego sprzętu, T-Mobile na dobry początek roku szkolnego z laptopem Lenovo Ideapad 1 z Office 365 w prezencie w atrakcyjnej cenie.

Zobacz: T-Mobile nie zwalnia z 5G, ma ponad 2600 stacji. Na zachodzie wciąż słabo...

Zobacz: T-Mobile: 10 GB za darmo na mecze Polaków w eliminacjach mundialu

Wybierz laptop Lenovo o 300 zł taniej

W ofercie na powrót do szkoły warto zwrócić uwagę na laptop Lenovo Ideapad 1. Świetny ekran FullHD 14”, wydajny procesor AMD 3020e oraz dobry i pojemny dysk SSD 128GB – to cechy, które wyróżniają to urządzenie. Sprawdzi się on zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników. Cena urządzenia w T-Mobile to tylko 1399 zł, czyli o 300 zł mniej od ceny rynkowej, która aktualnie wynosi 1699 zł. Sprzęt będzie można nabyć w elastycznych ratach 0% w ofercie ze światłowodem, Internetem domowym, Internetem mobilnym lub samodzielnie.

Co ważne, klienci nie muszą się martwić o dostęp do pakietu Microsoft Office 365 Personal – w pakiecie z laptopem otrzymają bowiem roczną licencję w pełnej wersji o wartości rynkowej 299 zł zupełnie za darmo. Dodatkowo, decydując się na zakup urządzenia w ofercie ze światłowodem lub Internetem domowym, zostanie naliczony dodatkowy rabat w wysokości 50 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

Zobacz: Polacy strzelili 4 gole, więc Orange rozdaje 4 GB

Zobacz: Play namawia na pakiety Fabryki Siły

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile