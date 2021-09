Play namawia na pakiety Fabryki Siły

Do usług, które można dopisać do rachunku w Play lub też opłacić środkami z konta na kartę, fioletowy operator dodał pakiety Fabryki Siły. Korzystając z nich, można zmienić swoje nawyki żywieniowe i rozpocząć treningi pod okiem ekspertów.

Nowa usługa dostępna w Play pozwala skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów Fabryki Siły, którzy będą przygotowywać klientom indywidualne plany dietetyczne i treningowe. Operator przekonuje, że pozwoli to każdemu przejść metamorfozę i skutecznie zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Dzięki Fabryce Siły klient Playa otrzyma opiekę trenerów i dietetyków, specjalistów ds. suplementacji, fizjoterapeutów, psychologów i konsultantów medycznych. Eksperci zapewnią kompleksowe wsparcie w bezpiecznym i skutecznym osiągnięciu celu, niezależnie od tego, czy ktoś chce schudnąć i wyrzeźbić swoje ciało, czy zwiększyć masę ciała i powiększyć mięśnie.

Wszystko można załatwić online, bez wychodzenia z domu, a cała opieka dietetyczno-treningowa jest dostępna również w kompleksowej aplikacji mobilnej. Opłatę za wybrany pakiet można doliczyć do rachunku w Play lub pokryć ze środków zgromadzonych na koncie oferty na kartę.

A ile to kosztuje? Ceny nie należą do najniższych, ale Play przekonuje, że Fabryka Siły ma już na koncie tysiące korzystnych metamorfoz – zapewne więc znajdą się kolejni chętni. Opłata wynosi od 39,99 zł za miesiąc w najkorzystniejszym 12-miesięcznym abonamencie, ale po wybraniu abonamentu na jeden miesiąc trzeba się liczyć z wydatkiem od 59,99 zł do 89,99 zł. Im dłuższy abonament, tym ceny spadają.

