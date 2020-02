Google prosi Donalda Trumpa o możliwość handlu z Huaweiem

Google naprawdę zależy na handlu z Huaweiem. Amerykańska firma oficjalnie wystosowała prośbę do Białego Domu by uzyskać specjalne pozwolenie na handel z Chińczykami. Ale zgoda Donalda Trumpa nie musi być rozwiązaniem wszystkich problemów...

Mija już kolejny miesiąc wojny handlowej USA przeciwko Chinom. Najpierw poturbowany został ZTE, potem Amerykanie mieli nadzieję złamać Huaweia. Ale nie udało się. Po początkowym szoku sprzedaż wzrosła,a Huawei postawił na innowacje. Firma odważnie rozwija swoje własne usługi mobilne - bez Google. Nawet w dziedzinie sprzętu udało się wykluczyć amerykańskich producentów. Wiele zleceń przejęły firmy z Europy.

To naprawdę boli Google. Stracić drugiego największego producenta smartfonów jako klienta? I na dodatek obserwować jak Chińczycy spokojnie rozwijają własne usługi mobilne i własny system operacyjny (Hongmeng OS)? Google nie zamierza czekać i już wystosował do władz USA prośbę o zgodę na handel z Huaweiem. Dotychczas tylko jedna firma ją uzyskała - w listopadzie 2019 był to Microsoft. Ale najważniejszy pytanie brzmi, nie czy Huawei będzie mógł współpracować z Google, a czy... będzie chciał. Chińczycy już wcześniej dali do zrozumienia, że kości zostały rzucone. Odwrotu nie ma.

Źródło tekstu: Pocket Now, wł