Epic Games znowu pozywa Apple'a w Wielkiej Brytanii

Epic Games nie rezygnuje ze swojej świętej wojny przeciwko Apple'owi. Obie firmy po raz kolejny zmierzą się w Wielkiej Brytanii.

Wojna totalna pomiędzy firmami Epic Games i Apple trwa już od zeszłego roku. Powodem jest fakt, że Apple pobiera 30% od każdej transakcji w swoim sklepie Apple App Store. Jednocześnie firma zabrania stosowania własnych mechanizmów płatności. Epic Games nie jest jedyną firmą, która walczy w tej sprawie przeciwko twórcom iOS - sojusznikami producenta gier są np. Spotify czy Deezer. To jednak Epic Games prowadzi walkę bezpardonową. Apple odwdzięcza się podobną wojną na wyniszczenie.

Ostatnio obie firmy spotkały się w brytyjskim sądzie, gdzie górą był Apple. Ściślej jednak mówiąc: sąd uznał, że rozprawa powinna toczyć się w USA, a nie tam, więc oddalił pozew. Tym razem Epic Games wraca do Wielkiej Brytanii i będzie chciał udowodnić, że Apple bezpośrednio złamał brytyjskie prawo o wolnej konkurencji z 1998. Brytyjskie prawo łamać mają praktyki monopolistyczne Apple'a w jego sklepie. W przeciwieństwie do Google, Apple nie pozwala bowiem nawet korzystać z innych sklepów. Proces w Wielkiej Brytanii nawet jeśli dojdzie do skutku, to będzie jednak tłem dla tego, który będzie miał miejsce w USA i rozpocznie się 3 maja.

Zobacz: Apple ogłasza datę konferencji WWDC 2021

Zobacz: Sąd w Wielkiej Brytanii odrzucił pozew Epic Games przeciwko Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: 9to5mac, wł