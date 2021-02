Sąd w Wielkiej Brytanii odrzucił pozew Epic Games przeciwko Apple

W styczniu Epic Games złożyło w Wielkiej Brytanii kolejny pozew przeciwko Apple. Jednak wygląda na to, że do sprawy nie dojdzie, ponieważ sąd odrzucił wniosek.

Epic Games stara się walczyć z Apple wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Twórcy Fortnite'a rozpoczęli już batalię sądową w Stanach Zjednoczonych, a kilka dni temu złożyli skargę do Komisji Europejskiej. Wcześniej, bo już w styczniu tego roku, Epic Games złożyło też pozew w Wielkiej Brytanii. Ten został właśnie odrzucony.

Czemu pozew w Wielkiej Brytanii został odrzucony przez sąd? Można powiedzieć, że z powodów formalnych. Epic Games złożyło papiery przeciwko Apple Ltd, które w całości należy do Apple Inc. W związku z tym sąd stwierdził, że nie może zajmować się tą sprawą, ponieważ nie leży ona w jego jurysdykcji, gdyż Apple Inc jest firmą amerykańską. Co ciekawe, jednocześnie sąd stwierdził, że podobna sprawa przeciwko Google oraz Alphabet jest możliwa do rozpatrzenia w Wielkiej Brytanii.

W obu przypadkach Epic Games domaga się 100 procent zysków ze wszystkich zakupów wewnątrz ich gier. Chodzi przede wszystkim o mobilną wersję Fortnite'a, gdzie deweloper musi dzielić się zyskami z Apple oraz Google, ponieważ tak stanowi regulamin App Store oraz Google Play. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Epic Games stworzyło mechanizm płatności, który omijał systemy obu firm, przez co Fortnite został usunięty z obu platform.

