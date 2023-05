Elon Musk rezygnuje. Zastąpi go kobieta

Elon Musk pochwalił się, że znalazł nowego szefa dla Twittera. Przejmie on (a raczej ona) obowiązki miliardera kilka miesięcy po tym, gdy ten obiecał wycofanie się z roli CEO serwisu.

W nadchodzących tygodniach firma Twitter Inc., która niedawno zmieniła nazwę na X Corp., będzie miała nowego dyrektora generalnego (CEO). Teraz na czele tego medium społecznościowego stoi Elon Musk, który jednak kilka miesięcy temu obiecał wycofać się z tego stanowiska

Z radością ogłaszam, że mam nowego dyrektora generalnego X / Twitter. Zacznie za ~6 tygodni!

– napisał Musk na Twitterze

Właściciel Twittera nie ujawnił jednak nazwiska. Jednak The Wall Street Journal poinformował, że Linda Yaccarino, szefowa reklamy NBCUniversal, prowadzi rozmowy na to stanowisko. Pojawiły się sugestie, że to właśnie ona zostanie nowym CEO Twittera.

Elon Musk przegrał we własnej ankiecie

W grudniu ubiegłego roku Elon Musk przeprowadził ankietę na Twitterze, pytając użytkowników o to, czy powinien wycofać się ze stanowiska dyrektora generalnego Twittera. Większość biorących udział w głosowaniu (57,5%) odpowiedziała twierdząco. Musk obiecał wtedy, że będzie przestrzegał wyników ankiety, ale później wycofał się z tego twierdząc, że przekaże rolę jak tylko znajdzie kogoś na tyle głupiego, aby podjąć pracę. W lutym Elon Musk poinformował, że planuje znaleźć zastępstwo do końca roku.

Musk spotkał się z krytyką za serię zmian w polityce na Twitterze, które często przychodziły bez wyraźnego uzasadnienia i budziły obawy o wpływ na użytkowników społecznościowego serwisu. Miliarder próbował również przekonać reklamodawców do ponownego dołączenia do platformy, po tym, jak wielu uciekło z powodu obaw o nienawistne zachowanie na niej, masowe zwolnienia lub pytania o przyszłość firmy. Jednocześnie próbował sprzedawać użytkownikom nową płatną usługę subskrypcyjną, która jednak nie przyjęła się zbyt dobrze.

Musk powiedział niedawno, że Twitter zbliża się do progu rentowności, podczas gdy wcześniej twierdził, że grozi mu bankructwo. Teraz nowy dyrektor generalny firmy będzie miał za zadanie odwrócenie niekorzystnych trendów oraz pomóc Muskowi odzyskać choć część z 44 miliardów dolarów wydanych na zakup platformy. Elon Musi nie odejdzie jednak z Twittera, sprawując w przyszłości między innymi nadzór nad produktem, oprogramowaniem oraz administracją nad systemami.

Zobacz: Elon Musk zapowiada rzeź na Twitterze. Może zniknąć półtora miliarda kont

Zobacz: Microsoft na wojennej ścieżce z Elonem Muskiem, ale obrywają gracze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: kovop / Shutterstock.com, Shutterstock

Źródło tekstu: cnn.com, eska.pl