Elon Musk zapowiada rzeź na Twitterze. Może zniknąć półtora miliarda kont

Elon Musk ma w zwyczaju przekazywać informacje dotyczące swoich poczynań biznesowych w formie krótkich wpisów na Twitterze, które zazwyczaj pozostawiają wiele znaków zapytania. Tak jest i tym razem, gdy Elon Musk zakomunikował:

Taka zapowiedź na pewno pozytywnie wpłynie na działanie Twittera. Według najnowszych danych w 2023 roku serwis osiągnął 450 mln aktywnych użytkowników (choć niektóre źródła podają znacznie mniej – około 350 mln), ale wiadomo też, że istnieją miliony kont nieaktywnych, które nie wliczają się do tej liczby. Ile jest ich dokładnie? W zeszłym roku Elon Musk powiedział, że jest ich aż 1,5 miliarda. Wtedy też po raz pierwszy zapowiedział, że te konta będą usunięte. Najnowszy tweet zapowiada więc realizację planów.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop