Polaków czekają nowe umowy z bankami. Zmiana prawa od 28 czerwca

Już 28 czerwca 2025 roku w życie wejdzie ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 roku o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Chociaż na papierze brzmi to skomplikowanie, to właśnie niezrozumiały język jest tym, co nowe przepisy mają wyeliminować. Chodzi między innymi o umowy z bankami — informuje Rzeczpospolita.