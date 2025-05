Strzyżenie bankomatów w Polsce trwa. Liczby nie kłamią

Bankomaty w Polsce

Pod koniec 2024 roku w Polsce było 20741 bankomatów. To mniej więcej tyle samo, co kwartał wcześniej. Jednak gdy zestawimy je z grudniem 2023 roku, to okazuje się, że urządzeń jest aż o 1,3 tys. mniej. To pokazuje, że w ciągu roku bankomatów jednak ubyło.