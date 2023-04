Microsoft na wojennej ścieżce z Elonem Muskiem, ale obrywają gracze

Microsoft jest na wojennej ścieżce z Twitterem i Elonem Muskiem. Szkoda, że w tej walce rykoszetem obrywają posiadacze Xboxów i PC-tów.

Ostatnie dni nie są szczególnie udane dla Elona Muska. Wyniki finansowe Tesli za pierwszy kwartał są słabe, rakieta SpaceX wybuchła (chociaż tutaj można mówić o sukcesie), a do tego miliarder jest na wojennej ścieżce z Microsoftem. Szkoda, że w tej walce rykoszetem oberwali też gracze.

Microsoft kontra Elon Musk

Ale o co w tym wszystkim chodzi? Niedawno Twitter podjął decyzję, aby pobierać opłatę za dostęp do ich API, które pozwalało na integrację platformy społecznościowej z innymi aplikacjami. Microsoft postanowił, że nie zamierza płacić za coś, co wcześniej było darmowe. Dlatego firma z Redmond ogłosiła, że porzuca wsparcie dla Twittera.

Elon Musk w niecodzienny sposób (czyli w swoim stylu) odpowiedział, że twórcy Windowsa nielegalnie trenowali swoją sztuczną inteligencję danymi z serwisu społecznościowego. W związku z tym Twitter zamierza ich pozwać.

Czy do tego rzeczywiście dojdzie? Nie wiadomo. Faktem jest, że w tym momencie Microsoft i Twitter raczej nie są kumplami. Firmy są na wojennej ścieżce, co odbija się też na graczach.

Firma z Redmond poinformował, że w związku z wprowadzonymi zmianami gracze nie będą w stanie udostępniać swoich zrzutów ekranu czy klipów bezpośrednio na Twittera. Dotyczy to zarówno posiadaczy Xboxów, jak i PC-tów, którzy korzystali z Xbox Game Bar. Jedyną alternatywą są aplikacje mobilne na Androida oraz iOS. Niby niewiele, ale zawsze frustruje, że to gracze obrywają w konflikcie, który tak naprawdę ich nie dotyczy.

