Elon Musk otwiera nowy biznes. Wcześniej oddał 100 mln dol.

Elon Musk nie ukrywa, że ma pewien problem z firmą OpenAI, która stworzyła między innymi ChatGPT. W 2015 roku, gdy była to organizacja non-profit, miliarder przekazał jej 100 mln dolarów na dalszy rozwój.

Następnie, w 2018 roku, próbował nawet przejąć OpenAI, ale ostatecznie poniósł fiasko i wycofał się z projektu pod pretekstem konfliktu interesów z Teslą, która pracowała nad własnym AI do autonomicznej jazdy. Od tamtego czas Musk krytykuje OpenAI. Zarzuca im między innymi to, że zapomnieli o swoich podstawowych założeniach i stali się firmą nastawioną na zysk. Teraz tworzy dla nich konkurencję.

X.AI czyli nowa firma Muska

Elon Musk powołał do życia nowy startup, który ma się zajmować tematyką sztucznej inteligencji. Firma otrzymała nazwę X.AI i ma być bezpośrednią konkurencją dla OpenAI. W tym celu ekscentryczny miliarder wziął się za zbieranie zespołu ekspertów i inżynierów ds. sztucznej inteligencji. Rekrutację prowadził między innymi wśród pracowników firmy DeepMind, która należy do Alphabet (Google).

Według Financial Times Elon Musk rozmawiał na temat nowej firmy z kilkoma inwestorami skupionymi wokół SpaceX oraz Tesli. Wielu z nich wyraziło zainteresowanie projektem i są gotowi w niego zainwestować. Z doniesień wynika też, że na potrzeby firmy zakupiono już 10 tys. wydajnych kart graficznych, które w tego typu inicjatywach zajmują się skomplikowanymi obliczeniami.

Elon Musk od dawna nie kryje swoich wątpliwości względem sztucznej inteligencji. Z jednej strony postrzega AI jako ogromną szansę dla ludzkości, ale jednocześnie nawołuje do stworzenia odpowiednich regulacji, a nawet nadzoru, który sprawowałby pieczę nad rozwojem tego aspektu nowych technologii. Krytykował też OpenAI za próbę stworzenia AGI (artificial general intelligence), czyli sztucznej inteligencji możliwie zbliżonej do człowieka.

Nazwa X.AI to nawiązanie do marzenia Elona Muska, czyli aplikacji X, która byłaby do wszystkiego.

