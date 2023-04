Elon Musk poszedł na zakupy. Jak zawsze z rozmachem

Elon Musk kolejny raz okazuje się zwykłym hipokrytą. Po ostatniej mocnej krytyce sztucznej inteligencji multimiliarder zdecydował się na zakup tysięcy kart graficznych i próbę wejścia na rynek AI.

Postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji jaki nastąpił w ostatnich kilku miesiącach robi wrażenie. ChatGPT od OpenAI jest na językach wszystkich, a z ich rozwiązania chętnie korzysta coraz więcej osób prywatnych i firm. Łącznie z takimi gigantami jak Microsoft. Kolejne kraje co i rusz próbują regulować nową technologię.

Elon Musk chce rzucić wyzwanie ChatGPT?

Jednym z większych krytykantów AI był ostatnio Elon Musk. Multimiliarder ostrzegał przed zbyt szybkim postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji, który może zagrażać ludzkości. Jeszcze kilka dni temu w reakcji na model GPT-4 od OpenAI Musk otwarcie apelował o zatrzymanie badań na najbliższe 6 miesięcy.

Wygląda jednak na to, że Elon Musk zmienił zdanie. Jak donosi Business Insider, Twitter zakupił tysiące kart graficznych. Mowa o około 10 000 sztuk. Niestety nie wiadomo jakie to dokładnie układy i czy pochodzą od AMD, czy NVIDII. Mają one jednak zostać wykorzystane do tzw. deep learningu, czyli uczenia maszynowego.

Jak na razie Twitter nie ujawnił żadnych konkretnych planów dotyczących sztucznej inteligencji. Jednak już wcześniej było coś na rzeczy. Na początku tego roku Elon Musk zwerbował kilku pracowników z odziałlu badawczego Alphabet DeepMind. Już wtedy spekulowało się, że Musk chce rzucić wyzwanie OpenAI. Twitter jest w końcu świetną bazą, która zawiera mnóstwo materiału do uczenia od milionów ludzi na całym świecie.

Branżowi eksperci wyrażają zaskoczenie ostatnimi poczynaniami Twittera w zakresie AI. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejszą mocną krytykę tej gałęzi rynku przez CEO, Elona Muska. Jednak osoby śledzące dłużej poczynania multimiliardera nie powinny być zdziwione. To nie pierwszy przykład jego hipokryzji.

