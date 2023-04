Microsoft PC Game Pass trafia oficjalnie do 40 nowych krajów

Microsoft rozszerza dostępność szalenie popularnej usługi PC Game Pass. Do listy dołącza 40 nowych krajów, wśród nich znalazła się również Ukraina.

Kiedyś kupno nowej gry wiązało się z wcale nie krótką wycieczką do sklepu (lub na bazar) po fizyczny nośnik, a następnie instalacją obejmującą żonglowanie kilkoma dyskietkami lub płytami CD (później DVD). Dzisiaj jest to znacznie przyjemniejsze i nowe produkcje można nabyć kilkoma kliknięciami bez wychodzenia z domu.

PC Game Pass kosztuje w Polsce 39,99 złotych

Świat jednak cały czas się zmienia, a na popularności zyskują różne abonamenty gdzie w ramach miesięcznej opłaty mamy dostęp do pewnej puli produkcji, bez kupowania każdej z osobna. Jednym z popularniejszych tego typu rozwiązań jest Game Pass od Microsoftu dostępny zarówno na konsolach z serii Xbox, jak i na PC.

Osoby decydujące się na PC Game Pass zyskują dostęp nie tylko do gier ze studia Microsoftu, ale również Bethesdy, a prócz tego zyskują benefity z EA Play i Riot Games. Tym samym mowa między innymi o tytułach jak Forza Horizon 5, Sea of Thieves czy FIFA 22, bonusach w League of Legends i Valorant oraz wiele więcej.

Microsoft uruchomił testowo PC Game Pass na wielu nowych rynkach w lutym. Reakcja graczy była bardzo pozytywna, a teraz Amerykanie oficjalnie rozszerzają swoją listę o 40 nowych krajów. Pełna lista to:

Albania

Algieria

Bahrajn

Boliwia

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Czarnogóra

Cypr

Ekwador

Egipt

Estonia

Gruzja

Gwatemala

Honduras

Islandia

Kostaryka

Kuwejt

Łotwa

Libia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Malta

Mołdawia

Maroko

Nikaragua

Macedonia Północna

Oman

Panama

Paragwaj

Peru

Katar

Rumunia

Salwador

Serbia

Słowenia

Tunezja

Ukraina

Urugwaj

PC Game Pass dostępny jest już od dawna w Polsce w cenie 39,99 złotych miesięcznie. Jeszcze w tym roku, już 18 kwietnia do usługi dołączy Minecraft Legends, 2 maja Redfall, a 6 września Starfield.

