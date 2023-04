Noctua górą! Ich nowe chłodzenie rozprosza nawet 700 W

Noctua kolejny raz udowadnia, że jest królem na rynku układów chłodzenia procesora. Ich najnowszy model poskramia nawet jednostki z poborem mocy ponad 700 W.

Noctua to firma kojarzona chyba przez każdego użytkownika PC, któremu zależy na niskich temperaturach, wzorowej kulturze pracy i najwyższej jakości wykonania. Co prawda ich wentylatory czy coolery CPU nie należą do tanich, ale z pewnością są to jedne z najlepszych rozwiązań na rynku, którymi wzorują się inni producenci.

Noctua radzi sobie lepiej niż wiele zestawów AiO

Austriacy jako jedna z nielicznych na rynku firm do tej pory nie posiada w swojej ofercie gotowych zestawów chłodzenia cieczą, czyli tzw. AiO (All in One). Wygląda jednak na to, że Noctua wcale ich nie potrzebuje. Ich najnowszy, wieżowy cooler CPU bez problemu rozprasza ponad 700 W mocy.

Noctua pochwaliła się możliwościami nowego modelu NH-U14S DX-4677 dla procesorów Intel Xeon i gniazda LGA 4677. Mowa o chłodzeniu o wymiarach 165 x 111 x 150 milimetrów i wadze 1136 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dużą podstawą, sześcioma rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami 140-milimetrowymi.

Powierzchnia odprowadzania ciepła radiatora to ponad 6000 cm2, a więc jedna z największych wartości na rynku. Pozwala to zaoferować cichą pracę poniżej 24,5 db(A) i niskie temperatury. Potwierdza to najnowszy film od Austriaków, gdzie chłodzony jest 56-rdzeniowy Intel Xeon W9-3495X.

Would you say 700W on air cooling is impossible? Here’s our NH-U14S DX-4677 cooling the Intel Xeon w9-3495X at a continuous load of more than 700W! @intel @ASUS @Seasonic @SKhynix pic.twitter.com/35HCtIxL30 — Noctua (@Noctua_at) April 11, 2023

Co prawda Noctua nie zdradza z jakimi taktowaniami, ale opisywany procesor do stacji roboczych pod pełnym obciążeniem pobierał ponad 700 W mocy, a przy tym zachowywał temperatury poniżej 100 °C. Wynik zdecydowanie robi wrażenie i przyćmiewa nawet część AiO na rynku. Należy jednak pamiętać, że NH-U14S DX-4677 stworzona została tylko dla LGA 4677. Nie jest ona kompatybilna z mniejszymi gniazdami.

