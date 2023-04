Phil Spencer pokazał prototyp nowego Xboxa

Szef Xboxa po raz kolejny pokazał prototyp nowego, taniego Xboxa.

Phil Spencer, szef całego Xboxa, ma w zwyczaju pokazywać na swoich półkach urządzenia, które jeszcze nie trafiły do sprzedaży. Sam jakiś czas temu to przyznał, mówiąc o jeszcze tańszym Xboxie, znanym jako Keystone. Teraz mieliśmy okazję zobaczyć go ponownie.

Phil Spencer pokazuje nowego Xboxa

Plotki na temat taniego Xboxa, który służby do grania w chmurze, krążyły przez wiele miesięcy. W pewnym momencie tajemnicze urządzenie pojawiło się na półce Phila Spencera, czyli szefa Xboxa. Po czasie przyznał on, że rzeczywiście była to ta konsola, ponieważ powstał działający prototyp.

Czemu w takim razie urządzenie nie trafiło do sprzedaży? Problemem okazała się cena. Według Microsoftu konsola musiałaby kosztować około 99-129 dolarów, aby miała szansę odnieść sukces. Osiągnięcie takiego pułapu okazało się niemożliwe w zestawie z kontrolerem. Firma z Redmond co prawda nie zrezygnowała z projektu, ale na jakiś czas został on odłożony w czasie.

Jest szansa, że wkrótce ponownie usłyszymy o Xbox Keystone, bo konsola ponownie pojawiła się na półce Phila Spencera. Szef Xboxa przyzwyczaił nas, że nic nie dzieje się przez przypadek. Z drugiej strony urządzenie może tam cały czas stać od czasu poprzedniego filmu, więc to jednak jest przypadek. Pewnie wkrótce się przekonamy.

